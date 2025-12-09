뉴스

중국, '미얀마서 통신 사기' 중국인 올해 6천600여 명 송환

조제행 기자
작성 2025.12.09 13:25 수정 2025.12.09 13:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
중국, '미얀마서 통신 사기' 중국인 올해 6천600여 명 송환
▲ 미얀마에서 통신 사기에 연루됐다 체포된 뒤 중국에 송환된 사람들

미얀마에서 벌어진 통신 사기 범죄에 연루됐던 중국인 용의자들이 국제 공조로 무더기 송환됐다고 중국중앙TV(CCTV)가 8일 보도했습니다.

보도에 따르면 최근 중국·미얀마·태국 3국 경찰의 통신 사기 범죄 합동 단속이 본격화하면서 미얀마 미야와디 지역에 있던 중국 국적 용의자 1천178명이 체포돼 태국을 경유, 중국에 송환됐습니다.

CCTV는 3국의 공조로 올해 2월 20일 이후 미야와디 지역에서 체포돼 중국에 송환된 중국인 사기범이 6천600여 명에 이른다고 설명했습니다.

중국은 앞서 지난달 14일 캄보디아·라오스·미얀마·태국·베트남 등과 함께 6개국 공동으로 통신 사기 단속을 위한 장관급 회의를 열었습니다.

이후 각국은 국제적 법 집행 협력을 강화하고 사기 범죄 단지를 집중적으로 소탕하는 등 협력을 펼쳐왔으며, 특히 중국·미얀마·태국 3국은 미얀마 당국의 범죄 단지 대규모 소탕을 중심으로 공동 행동에 나서고 있다고 CCTV는 소개했습니다.

(사진=CCTV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지