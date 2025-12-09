동급생 상습 폭행하고 괴롭힌 중학생 4명, 법원 소년부 송치

▲ 충북 청주청원경찰서

초등학교 때부터 알고 지내던 또래 친구들을 상습적으로 폭행하고 괴롭힌 중학생들이 결국 소년 법정으로 넘겨졌습니다.청주청원경찰서는 폭행, 강요 등 혐의로 청주 모 중학교 재학생 A(13) 군 등 4명을 청주지법 소년부에 송치했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.A 군 등은 지난 7월 31일 오전 11시 30분 청주의 한 무인점포에서 같은 학교 동급생인 B 군과 C 군을 폭행한 혐의를 받습니다.이들은 같은 달 28일 청주의 모처에서 B 군과 C 군에게 "너희 둘이 싸워라. 제대로 싸우지 않으면 집단으로 폭행하겠다"고 협박해 강제로 몸싸움하게 하고, 이 모습을 SNS 라이브 방송으로 송출한 혐의도 있습니다.가해 학생들은 이밖에도 자신들이 먹은 식사비를 대신 결제하라고 강요하거나 다리를 걸어 넘어뜨린 뒤 달궈진 돌 위에 짓누르는 등 지난해 11월부터 약 10개월간 여러 차례에 걸쳐 피해 학생들을 괴롭힌 것으로 조사됐습니다.가해 학생들은 피해자들과 같은 초등학교에 다니며 친구 사이로 지내왔던 것으로 전해졌습니다.이와 관련해 청주교육지원청 학교폭력대책심의위원회는 지난 9월 가해자로 지목된 A 군 등 3명 가운데 1명에 대해서만 학교폭력을 인정하고, 나머지 2명은 '학폭 아님'으로 결론 내려 논란을 빚은 바 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)