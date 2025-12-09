'친명' 유동철, 민주 최고위원 출마…"진짜 당원주권 실현"

▲ 더불어민주당 유동철 부산 수영구 지역위원장이 9일 국회 소통관에서 최고위원 보궐선거 출마 선언 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 부산시당위원장 경선 과정에서 컷오프된 친명(친이재명)계 유동철 부산 수영구 지역위원장이 오늘(9일) 민주당 최고위원 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다.유 위원장은 이날 국회에서 출마선언 기자회견을 열고 "민주당의 진짜 당원주권을 실현하고 내란세력의 정치적 아성, 영남 돌파의 최선봉에서 싸우겠다"고 출사표를 던졌습니다.그는 "이재명 대통령은 당 대표 시절, 영남의 중요성을 내다보고 영남지역에 지명직 최고위원을 배정했지만 현재 민주당에는 영남권 최고위원이 전무한 상황"이라며 "내란척결의 최전선, 영남 돌파의 최선두에서 이 대통령처럼 동지들과 함께 싸우겠다"고 강조했습니다.또 민주당 정청래 대표를 겨냥해 "중앙위원회의 1인1표제 부결은 절차 부실, 준비 실패, 소통 부재의 결과"라며 "당원들을 직접 만나며 걱정과 불안의 목소리를 듣고 함께 대안을 마련하겠다"고 말했습니다.그는 자신의 부산시당위원장 경선 컷오프를 언급, "당 대표의 약속에도 억울한 컷오프는 이미 현실이 됐다. 다신 발생하지 않도록 온 힘을 다하겠다"고 공약했습니다.이번 민주당 최고위원 보궐선거는 전현희·김병주·한준호 의원의 지방선거 출마로 최고위원직이 공석이 됨에 따라 내년 1월 11일에 치러집니다.(사진=연합뉴스)