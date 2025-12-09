뉴스

추궁에 '퉤' 뱉어낸 무언가…"6천 명분" 곳곳에 숨겨 반입

고정현 기자
작성 2025.12.09 12:20 수정 2025.12.09 12:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

몸에 마약을 숨겨 입국하려던 네덜란드인이 검거됐습니다. 이 외국인이 반입하려던 마약은 약 6천 명이 동시에 투약할 수 있는 양이었습니다.

고정현 기자의 보도입니다.

<기자>

세관 직원이 추궁하자 한 외국인이 입에서 무언가를 꺼냅니다.

캡슐 형태로 포장된 가루였는데, 풀어보니 마약이었습니다.

인천공항세관은 항문 등 자신의 신체에 MDMA 마약을 숨겨 반입하려던 네덜란드 국적 A 씨를 적발해 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

강한 환각작용을 유발하는 마약 MDMA는 일명 '엑스터시'나 '도리도리'로 불리며 국내 클럽 등지에서 은밀하게 유통되고 있습니다.

A 씨가 신체와 헤드셋 상자 등에 숨겨 반입하려던 마약은 175.13그램으로 5천830명이 동시에 투약할 수 있는 규모였습니다.

세관은 유럽발 여행자에 대한 우범성 분석 과정에서 A 씨를 고위험 마약 운반책으로 분류했고, A 씨가 입국하자 정밀검사를 통해 마약 운반 혐의를 적발했습니다.

노숙인이었던 A 씨는 마약 조직으로부터 금품을 제공받는 조건으로 국내에 마약을 운반하려던 것으로 조사됐습니다.

[인천공항세관 관계자 : 처음부터 거짓말을 너무 많이 하셔서 정확한 것은 아닌데, 그분이 말씀하시기로는 일단은 (마약 조직이) 여행 경비 제공하고, 1천 유로(약 170여만 원) 정도 그 정도 받기로 하고….]

인천공항세관은 신체 은밀한 부위에 마약을 숨겨오다 약물이 유출되면 사망에 이를 수 있지만, 국제 마약조직이 사회 취약계층을 마약 운반책으로 이용하는 사례가 늘고 있다고 지적했습니다.

(영상편집 : 우기정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
고정현 기자 사진
고정현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지