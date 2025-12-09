"쟁점법안 처리"…"철회 안 하면 필리버스터"

<앵커>



오늘(9일) 오후 국회는 올해 정기국회 마지막 본회의를 열고 법안 처리에 나섭니다. 여당의 쟁점 법안 추진에 맞서 야당은 필리버스터로 맞불을 놓겠다는 계획입니다.



하정연 기자의 보도입니다.



민주당은 오늘 국회 본회의에서 여야가 크게 다투지 않고 민생과 관련된 법안 63개를 처리할 계획이라고 밝혔습니다.



당초 무제한 토론, 즉 필리버스터 요건을 강화한 국회법 개정안 등을 상정하려 했던 입장을 바꿔 민생법안부터 처리하기로 한발 물러선 상태입니다.



[한정애/더불어민주당 정책위의장 : 아직까지 처리하지 못한 민생법안들이 많습니다. 민생법안은 우선 처리돼야 합니다.]



민주당에 쟁점 법안을 철회하라고 요구해 온 국민의힘은 민생 법안에 대해서도 필리버스터로 맞설 수 있다는 입장입니다.



민주당이 언제든 국회법 개정안 등을 상정해 처리를 시도할 수 있는 만큼 모든 가능성을 열어두겠다는 계획입니다.



[최은석/국민의힘 원내수석대변인 : 민생법안만 올린다 하더라도 내일부터 임시회의를 열어서 사법 파괴를 위한 악법들 같은 걸 통과시킬 예정을 민주당에서 갖고 있기 때문에….]



국민의힘이 내란전담재판부 설치법을 포함한 10개 쟁점 법안의 연내 처리를 철회해 달라고 요구하고 있지만, 민주당은 수용할 수 없다는 입장입니다.



본회의에 앞서 우원식 국회의장 주재로 열린 양당 원내대표 회동에서 오늘 본회의에 상정될 법안이 확정될 예정입니다.



(영상편집 : 이소영)