[자막뉴스] "이 사람, 좀 달라" 이 대통령 이어 오세훈까지 '폭풍 칭찬'…이유 들어보니

오세훈 서울시장이 더불어민주당의 차기 서울시장 후보로 급부상한 정원오 성동구청장에 대해 "다른 서울시장 후보들과 차별화된다"고 평가했습니다.



오 시장은 현지시간 7일 말레이시아 쿠알라룸푸르 출장 중 가진 기자 간담회에서 "정원오 성동구청장은 다른 주자들과 차별화되는 입장을 보인다고 평가한다"고 말했습니다.



반년 앞으로 다가온 내년 지방선거를 앞두고 오 시장을 향한 다른 민주당 후보들의 네거티브 공세를 비판하며 한 얘기입니다.



오 시장은 자신의 역점 사업인 한강버스에 대해 "긍정적 영향에 대해선 전혀 이해하지 못하고, 초기의 시행착오에만 지나치게 집착해 비판 일변도인 민주당 후보들의 식견을 보면 한계가 있다고 느껴진다"고 비판했습니다.



오 시장은 그러면서 정원오 성동구청장을 콕 집어 언급했습니다.



오 시장은 "그나마 다행인 건 정 구청장의 경우 조금 다른 견해를 드러냈다"면서, "정 구청장이 '한강버스는 어차피 시간이 흐르면 성공할 사업으로 보이고, 초기에 지나치게 비판하기보단 좀 지켜볼 필요가 있다'는 식으로 언급한 걸 본 적 있다"고 했습니다.



오 시장은 또 자신이 "정 구청장에 대해 일찌감치 일하는 능력을 높이 평가했던 것처럼 다른 주자들과 차별화되는 입장을 보인다고 평가하고 싶다"고 덧붙였습니다.



앞서 어제 이재명 대통령은 자신의 SNS에 성동구 주민들의 구정 만족도가 92%를 넘었다는 언론 보도를 게시하며 "정 구청장이 일을 잘하기는 잘하나보다"라고 적어 관심을 모으기도 했습니다.



