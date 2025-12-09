'KBO 탈삼진 2위' 앤더슨, 디트로이트와 1+1년 최대 250억 원 계약

▲ 드루 앤더슨 선수

한미일 프로야구 구단의 영입 제의를 받은 드루 앤더슨(31)이 미국 복귀를 택했습니다.미국프로야구 메이저리그(MLB) 디트로이트 타이거스는 9일(한국시간) "앤더슨과 1년 700만 달러(약 103억 원), 2027년 구단 옵션 1천만 달러(147억 원)에 1+1년 계약을 했다"고 발표했습니다.MLB닷컴은 "앤더슨은 2024년 스프링캠프에서 디트로이트 초청 선수로 뛰었지만, 마이너리그에서 시즌 개막을 맞았고 한국 KBO리그 SSG 랜더스에서 뛰고자 방출을 요청했다"며 "약 2년 만에 앤더슨이 디트로이트로 돌아왔다"고 전했습니다.2024년 5월부터 SSG에서 던진 앤더슨은 그해 11승 3패, 평균자책점 3.89, 158탈삼진을 올렸고, 2025년에 SSG와 재계약해 12승 7패, 평균자책점 2.25, 245탈삼진으로 활약했습니다.MLB닷컴은 "최근 토론토 블루제이스와 3년 3천만 달러에 계약한 코디 폰세(올해 한화 이글스)가 탈삼진 1위(252개)에 오르긴 했지만, 9이닝당 탈삼진은 앤더슨(12.84개)이 폰세(12.55개)보다 많았다"며 "피안타율은 0.193의 앤더슨이 KBO리그 1위였다"고 앤더슨의 활약상을 소개했습니다.스콧 해리스 디트로이트 야구 운영 부문 사장은 "앤더슨은 2024년 스프링캠프에서 좋은 인상을 남겼다. 그와 다시 만나게 돼 기쁘다"며 "한국에서 앤더슨은 경기 후반까지 구속을 유지했다. 킥 체인지업은 헛스윙 또는 스트라이크를 잡는 무기로 자리 잡았다. 커브도 구사한다"고 앤더슨 영입 이유를 밝혔습니다.해리스 사장은 "앤더슨이 내년 스프링캠프에서 선발 경쟁을 할 것"이라고 예고했습니다.앤더슨은 2012년 필라델피아 필리스에 21라운드 전체 668순위로 입단해 프로 생활을 시작해 2017년 필라델피아에서 빅리그 데뷔전을 치렀습니다.2021년 텍사스 레인저스에서 뛸 때까지 앤더슨은 MLB 19경기에 등판해 1승 3패, 평균자책점 6.50에 그쳤습니다.2022년과 2023년 일본프로야구 히로시마 도요카프에서 뛰며 일본인 아내와 만난 앤더슨은 2024년 디트로이트와 마이너리그 계약을 했지만, 4월 말 SSG와 계약하고 5월부터 KBO리그 마운드에 섰습니다.2024년 SSG와 57만 달러에 계약한 앤더슨은 2025년에는 120만 달러를 받았고 2026년에는 700만 달러를 받습니다.미국에서 뛸 때부터 시속 155㎞를 넘나드는 빠른 공을 던진 앤더슨은 올해 킥 체인지업을 장착해 더 위력적인 투수가 됐습니다.SSG는 앤더슨과의 재계약을 추진했지만, 일본 구단이 경쟁에 뛰어들고, 디트로이트가 한국과 일본에서는 제시할 수 없는 거액을 내밀며 앤더슨 영입에 성공했습니다.텍사스 소속이던 2021년 9월 19일 시카고 화이트삭스와 경기에서 구원 등판해 빅리그 첫 승(3이닝 1피안타 1실점)을 거둔 앤더슨은 일본, 한국을 거쳐 5년 만에 MLB 마운드에 올라 승리 추가를 노립니다.(사진=연합뉴스)