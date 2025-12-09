'돌싱포맨' 황신혜 "탁재훈과 연애? 못 만날 것도 없다" 현장 발칵

배우 황신혜가 '돌싱포맨' 탁재훈과 연애도 할 수 있다는 폭탄 발언으로 현장을 초토화시켰다.



9일 방송되는 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 배우 황신혜, 윤다훈, 유튜버 미미미누가 게스트로 출연해 돌싱포맨과의 티키타카로 큰 웃음을 선사할 예정이다.



앞서 진행된 촬영에선 '원조 컴퓨터 미인' 황신혜가 탁재훈과의 특별한 인연을 공개했다. 황신혜는 작품에서 탁재훈에게 두 번이나 차인 적이 있다고 말했고, 이에 탁재훈은 기세등등한 모습을 보이며 "너무 자주 봐서 예쁜 줄도 모르겠다"라고 몹쓸 허세를 부렸다. 이에 황신혜는 탁재훈과의 실제 연애를 상상해 봤냐는 질문에 "못 만날 것도 없다"라고 대답해 현장을 발칵 뒤집었다.



이어, '작업 건다'라는 유행어를 탄생시킨 윤다훈이 원조 철부지다운 면모를 드러냈다. 시종일관 '선수는 매너가 중요하다'라며 남다른 작업 철학을 밝힌 윤다훈은 전성기 시절, 나이트클럽에서 여자들이 먼저 말을 거는 방법이 있다고 말해 '돌싱포맨'을 솔깃하게 만들었다. 이에 탁재훈이 한 수 배우겠다며 나섰지만, '원조 선수' 윤다훈의 플러팅 시범에 한 수 접었다는 후문이다.



한편, '190만 입시 유튜버' 미미미누가 여자친구를 사귀고 싶어서 공부를 시작했다고 고백했다. 심지어 그는 5수를 하면서 만난 여자친구들이 모두 명문대에 진학해 일명 '전여친 입시 코디네이터'라는 별명까지 있다고 말해 모두를 놀라게 했다. 또한 미미미누는 올해 초까지 연애했다고 밝히며, '돌싱포맨'에 결혼에 대한 조언을 듣고 싶다고 나섰는데 이에 탁재훈은 "폭언도 해줄 수 있다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.



돌싱포맨과 황신혜 X 윤다훈 X 미미미누의 대환장 케미는 9일 밤 10시 40분에 방송되는 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)