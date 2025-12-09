뉴스

[현장영상] 사우디서 한복 등장 "패왕별희야?" 기괴한 모습에 '화들짝'

사우디아라비아 수도 리야드의 한국 전통문화 체험 공간에서 전통 한복과 거리가 먼 기괴한 디자인의 한복이 등장해 논란이 일고 있습니다.

서경덕 성신여대 교수는 9일 자신의 SNS에서 "최근 이와 관련된 SNS 영상에는 전통 한복으로 보기 어려운 기괴한 의상이 등장해 논란이 되고 있다"고 밝혔는데요.

사진 속 일부 복장에는 태극기 문양이 여러 곳에 붙어 있어 외형만으로 '한국적 요소'를 과장해 연출한 듯한 인상을 준다는 지적이 나옵니다. 현장영상에 담았습니다.

