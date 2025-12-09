캄보디아와 다시 충돌한 태국 "협상은 없다…군사 작전 계속"

▲ 임시 대피소에 모인 태국인들

지난 7월 무력 충돌 뒤 휴전협정을 맺은 태국과 캄보디아가 최근 다시 교전 상태에 들어간 가운데 태국이 앞으로 협상은 없다며 군사 작전을 계속하겠다고 밝혔습니다.로이터 통신 등에 따르면 태국 외교부는 캄보디아를 상대로 한 군사 작전은 태국의 주권과 영토 보전이 확보될 때까지 계속될 것이라고 밝혔습니다.니콘뎃 팔랑꾼 태국 외교부 대변인은 캄보디아가 지난 10월 체결한 양국의 휴전 협정을 "유린했다"고 말했습니다.차이야쁘륵 두앙쁘라빳 태국 육군 참모총장은 캄보디아의 군사력을 마비시켜 장기간에 걸친 위협을 제거하는 게 군사작전의 목표라고 밝혔습니다.아누틴 찬위라꾼 태국 총리도 영토를 지키기 위해 필요한 모든 조치를 할 것이라며 캄보디아와 대화하지 않겠다고 강조했습니다.그는 "협상은 없다"며 "전투를 중단하려면 우리가 제시한 조건을 (캄보디아가) 이행해야 한다"고 말했습니다.태국군은 일부 국경 지역에서 전투가 확대됨에 따라 캄보디아군을 축출하는 조치를 하고 있다고 밝혔습니다.태국 해군은 성명을 내고 캄보디아군이 동부 뜨랏주 해안으로 침입한 사실을 확인했다며 이들을 축출하는 군사 작전을 시작했다고 설명했습니다.그러나 캄보디아 당국은 "(태국의) 비인도적이고 잔혹한 침략 행위"라고 비난하면서 자국은 여러 차례 태국의 공격을 받았지만 보복하지 않았다고 강조했습니다.캄보디아 국방부는 "국제사회가 태국의 위반 행위를 강력하게 규탄할 것을 촉구한다"며 "태국은 노골적 침략 행위를 전적으로 책임져야 한다"고 밝혔습니다.캄보디아 군 당국은 밤사이 2명 더 숨져 사망자 수가 6명으로 늘었고, 9명이 다쳤다고 주장했습니다.태국 군은 지금까지 1명이 숨지고 18명이 다쳤다고 밝혔습니다.캄보디아 측 사상자는 모두 민간인이며 태국 측 사상자는 모두 군인입니다.태국은 국경 지역 5개 주에서 43만 8천 명을 대피시켰으며 캄보디아에서도 수십만 명이 대피했습니다.국제사회는 전면전이 벌어지는 상황을 만들어서는 안 된다며 양국에 자제를 촉구했습니다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 스테판 두자릭 대변인을 통해 성명을 내고 양국이 자제하고 휴전 협정을 재차 충실하게 이행하라고 촉구했습니다.미국 행정부 고위 관계자도 "도널드 트럼프 대통령은 (양국의) 폭력 사태를 중단하기 위해 노력하고 있다"며 "양국 정부가 이 분쟁을 끝내기 위한 약속을 완전히 이행하길 기대한다"고 말했습니다.태국과 캄보디아는 1907년 프랑스가 캄보디아를 식민지로 통치하면서 처음 측량한 817㎞ 길이의 국경선 가운데 경계가 확정되지 않은 지점에서 100년 넘게 영유권 분쟁을 벌이고 있습니다.양국은 지난 5월 태국 북동부 국경지대에서 소규모 교전을 벌였고, 7월에는 국경 인근에서 지뢰 폭발 사고 2건이 잇따라 발생해 태국 군인 8명이 다쳤습니다.결국 두 나라는 닷새 동안 무력 충돌을 했으며 양측에서 48명이 숨지고 30만 명 넘는 피란민이 발생했습니다.이후 지난 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전 협정을 체결했으나 지난달 10일 태국 시사껫주 국경지대에서 지뢰가 폭발해 태국 군인이 다치자 태국 정부는 휴전협정을 이행하지 않겠다고 선언했습니다.이틀 뒤에는 캄보디아 북서부 국경지대에서 총격전이 벌어져 캄보디아 민간인 1명이 숨졌고, 이달 들어서도 양국은 지난 7일부터 다시 교전을 벌였습니다.로이터는 양국의 국경 분쟁이 재발함에 따라 트럼프 대통령이 중재한 휴전 협정은 무산됐다고 짚었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)