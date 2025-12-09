부총리 "핵심광물 공동 탐사·개발 등 국제 공조 강화해야"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 화상으로 열린 G7재무장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 어제(8일) 주요 7개국 협의체(G7) 재무장관 회의에 참석해 핵심광물 공급망 안정화 방안 등을 논의했다고 기재부가 오늘(9일) 밝혔습니다.회의에서는 중국의 최근 희토류 수출통제에 따른 글로벌 공급망 불확실성의 영향이 공유됐습니다.구 부총리는 과거 한국의 공급망 교란 대응 경험을 바탕으로 핵심광물 공급망 안정 방안을 제시했습니다.구 부총리는 "글로벌 공급처를 다변화하고 자원이 풍부한 국가들과 공동 탐사·개발을 추진하는 등 국제 공조를 강화해야 한다"며 "각국의 국내 생산기반 확충, 핵심광물 재자원화 및 대체·절감 기술 개발, 비축 확대 등을 통해 공급망 복원력을 높여야 한다"고 발언했습니다.또 국제협력의 필요성을 재차 강조하며, 한국도 책임 있는 파트너로서 적극적으로 협력하겠다고 덧붙였습니다.화상으로 개최된 이번 회의에는 G7 회원국과 한국·호주·인도·멕시코·칠레 등 초청국 재무장관이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)