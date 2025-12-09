[자막뉴스] "죽을 고생해 합격했는데 백수라니"…"원흉은 AI?" 젊은 회계사들의 절규

우리나라 8대 전문직 중 하나인 회계사 자격증이 유명무실해지고 있다는 우려가 현장에서 나오고 있습니다.



회계사 시험 합격자는 회계 법인이나 일반 기업에서 2~3년 수습 기간을 거쳐야 공인회계사로 등록할 수 있는데, 자격증을 따도 받아주는 수습 기관이 없어 '미지정 회계사'가 늘어나고 있다는 겁니다.



어제(8일) '공인회계사 선발 인원 정상화 비대위' 소속 회계사 40여 명은 정부서울청사 본관 정문 앞에 모여 이 사태를 즉시 해결하고, 관련 규정을 정비해달라고 정부에 요구했습니다.



한국공인회계사회가 지난달 발표한 '회계사 수습기관 운영 현황 및 개선방향 연구' 자료에 따르면 올해 회계사 합격자 1,200명 가운데 수습기관 등록자는 10월 말 기준 338명, 전체의 26%에 불과했습니다.



'취업 N수' 현상이 확산되고 있다는 뜻입니다.



2024년 합격자 가운데 206명도 아직 미취업 상태입니다.



이른바 빅4 회계법인은 매년 8백 명 정도의 신입 회계사를 뽑고 있습니다.



업계에서는 정부의 수요 예측 실패를 원인으로 지목하고 있습니다.



2018년 외부감사법이 전면 개정 돼 회계사 수요가 늘어나면서 금융위원회는 합격자수를 당시 850명에서 1,250명까지 대폭 늘려 왔습니다.



하지만 지난해부터 업황이 침체하면서 회계 법인들의 채용 규모가 줄었고, 일부 법인들은 업무에 AI를 도입하면서 신입 수요가 급격히 줄어든 것으로 나타났습니다.



결국 금융위가 지난달 내년 선발 예정 인원을 50명 줄이겠다고 밝혔지만, 회계법인들이 내년 채용 인원을 올해보다 20%가량 줄이는 계획을 검토하고 있다는 사실이 알려지면서 현장에선 대책이 부족하다는 지적이 나오고 있습니다.



금융위는 회계법인뿐 아니라 정부·공공기관·공기업까지 실무 수습 기관으로 활용하는 등 대책 마련에 고심하는 것으로 알려졌습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 최강산, 제작: 디지털뉴스부)