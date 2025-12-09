기재부, 고환율 총력 대응 위해 외환수급 안정 TF 가동

▲ 8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다.

기획재정부가 환율 불안에 대응하기 위해 자체 태스크포스(TF)를 꾸리고 주요 외환 수급주체인 수출기업, 증권사, 국민연금에 관한 대책 마련에 나섭니다.이번 주 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 환율 상승의 한 요인인 양국 간 금리역전이 완화할 것이란 기대가 커질지 주목됩니다.최근 정부는 외환수급 안정화를 위한 정책 과제를 마련하기 위해 기재부 국제금융국 외화자금과를 중심으로 TF를 구성해 인력을 보강하고 세부 과제 논의에 들어가는 것으로 알려졌습니다.정부는 수출기업의 환전 동향과 해외투자 현황을 정례적으로 점검하고, 환전 시 인센티브 제공 등 정책수단 연계 방안을 테이블에 올려놓았습니다.기업이 환율 상승 기대로 달러를 시장에 내놓지 않는 경우에 대응한 겁니다.세제 인센티브도 거론됩니다.가령, 해외 자회사 등으로부터 받은 배당금 비과세 혜택(익금 불산입)을 현재 95%에서 100%로 확대하는 식입니다.증권사 관리 강도도 높아집니다.금융감독원을 중심으로 증권사의 해외투자 투자자 설명 의무, 위험 고지의 적정성, '빚투'(빚내서 투자)를 부추기는 마케팅 관행을 내년 1월까지 점검합니다.이와 함께 기재부와 보건복지부·한국은행·국민연금 등 4자 협의체는 국민연금의 수익성과 외환시장 안정을 조화시킬 수 있는 '뉴 프레임 워크'를 마련합니다.당장은 올해 말 만료 예정인 외환당국·국민연금 간 연간 650억 달러 한도의 외환스와프 계약 연장이 주된 논의사항입니다.금융시장에선 이와 같은 정부의 수급 측면의 조치와 함께 9∼10일(현지 시각) 열리는 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)의 FOMC 회의 결과에 촉각을 곤두세우고 있습니다.지금처럼 미국의 정책금리가 한국보다 높은 역전 상태는 국내 자본 유출 압력으로 작용해 환율 상승 요인입니다.시장에서는 올해 마지막으로 열리는 이번 FOMC 회의에서 연준이 금리를 현재 연 3.75∼4.00% 수준에서 0.25%p 낮출 것으로 전망하고 있습니다.이번에 내릴 경우 3연속 인하로, 한국(2.50%)과 미국 간 정책금리 격차는 1.25%p까지 좁혀집니다.한미 금리 역전 폭이 축소되면 달러 선호가 약해지면서 원화 강세 요인이 될 수 있습니다.앞으로의 금리 경로에 관해 완화적인 메시지가 나온다면 달러 약세 압력은 더욱 커질 수 있습니다.KB국민은행은 전날 리포트에서 "FOMC 이후에는 연준의 완화적 기조에 따른 달러 약세에 원/달러 환율이 하락 전환할 것으로 예상된다"며 "그간의 수급 쏠림 현상까지 완화된다면 1,440원대 진입도 가능하다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)