주변 사람들 잘챙겼던 박나래가?…'매니저 갑질' 논란이 더 충격적인 이유

이미지 확대하기

개그우먼 박나래(40)가 전 매니저들의 폭로와 각종 의혹으로 방송 활동을 중단한 가운데, 전 매니저들이 밝힌 퇴사 정황과 갈등 사례가 공개되며 대중에게 큰 충격을 주고 있다.유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에 따르면 전 매니저들은 지난해 11월 MBC '나도신나' 촬영 준비 과정에서 갈등이 본격화됐다고 말했다. "필요한 짐을 미리 챙기겠다"고 수차례 이야기했지만 박나래는 "그냥 가면 된다"고 했다는 것. 그러나 출발 당일 갑자기 와인잔·매트·조명 등 사적인 물품을 찾아오라고 지시했고, 매니저들이 집 안을 뒤졌으나 찾지 못하자 스태프들 앞에서 공개 질책을 받았다고 주장했다.또 촬영 대기 시간에는 술이나 안주를 준비하는 문제로 불호령이 떨어졌다는 진술도 포함됐다. 유튜버 이진호는 영상에서 "분노한 박나래가 던진 술잔이 깨지면서 매니저가 손등을 다쳐 응급실을 찾았다"는 주장도 제기됐다고 덧붙였다.이밖에도 전 매니저들이 월평균 400시간 가까운 근무량이 정산에 반영되지 않았고, 수당 및 비용 처리 누락으로 최소 5000만 원 상당의 미지급 금액이 발생했다고 판단해 법적 조치에 나섰다. 또 박나래가 소속사를 떠날 당시 "1인 기획사처럼 함께 가자. 월 500만 원, 회사 수익 10% 배분"을 약속했지만, 실제 지급액은 300만 원대에 그쳤고 계약서도 작성되지 않았다고 주장했다.현재 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘·특수상해·진행비 미지급 등을 사유로 부동산가압류 신청까지 제기한 상태다.이번 논란이 특히 큰 충격을 준 이유는, 박나래가 그동안 주변을 세심하게 챙기는 따뜻한 사람으로 널리 알려져 있었기 때문이다.박나래는 신인 시절부터 함께 꿈을 키워온 장도연, 양세형, 양세찬, 신기루 등 동료 개그맨들과 지금까지도 각별한 관계를 유지해오고 있고, '나 혼자 산다' 원조 패널들과도 10년 가까이 어울리고 있다.또 개그우먼 미자가 데뷔 이후 동료들의 괴롭힘으로 우울증으로 3년 동안 방 밖으로 나오지 못하던 시절 박나래가 끊임없이 챙겨줬다는 일화를 공개하며 자주 "나래는 내 인생의 은인"이라고 미담을 전해왔다. 이처럼 박나래는 그간 주변인에게 따뜻함을 베푸는 이미지로 사랑받아온 만큼, 전 매니저들의 구체적인 폭로와 대비되며 대중의 혼란과 충격이 더욱 커지고 있는 상황이다.한편 박나래는 지난 8일 소셜 미디어를 통해 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다."며 활동 중단을 공식화했다.이 글에서 그는 "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨인데 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없었다."고 이유를 설명하고 "어제서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들을 풀었다. 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다."며 사과의 뜻을 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)