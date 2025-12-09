일본 아오모리 강진으로 30명 부상…"대피 태세 유지해야"

▲ 오모리현 앞바다서 강진으로 쓰나미 경보가 내려졌다.

일본 혼슈 동북부 아오모리현 앞바다에서 어제(8일) 발생한 규모 7.5 강진으로 30명이 다친 것으로 집계됐습니다.교도통신 등에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 오늘(9일) 오전 총리 관저에서 아오모리현 강진 피해와 관련해 부상자 30명, 주택 화재 1건 등의 보고를 받았다면서 "계속해서 피해 상황을 파악할 것"이라고 말했습니다.앞서 아카마 지로 방재상은 오늘 새벽 회의에서 부상자가 13명이라고 밝혔습니다.일본 기상청은 강진과 관련해 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보'를 처음으로 발표했습니다.2022년 12월 도입된 이 주의 정보는 일본해구·쿠릴해구를 따라 거대지진 발생이 예상되는 진원 지역에서 규모 7.0 이상의 지진이 일어나 평소보다 거대 지진 발생 가능성이 커졌다고 판단되는 경우 발령됩니다.다카이치 총리는 "자신의 목숨은 스스로 지킨다는 원칙에 따라 방재 행동을 취해 달라"며 향후 1주일 정도는 기상청과 지자체 정보에 유의하면서 대피 장소 확인, 가구 고정 등 지진 대비책을 재확인해야 한다고 당부했습니다.이어 "흔들림을 느끼면 바로 대피할 수 있는 태세를 유지하면서 사회·경제 활동을 계속해 달라"고 말했습니다.(사진=일본 기상청 홈피 캡처, 연합뉴스)