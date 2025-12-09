옆집 악취에 신고했는데…베트남서 또 한국인 시신 발견

베트남 호찌민의 한 아파트에서 한국인 남성이 또 숨진 채 발견됐습니다.



지난달 호찌민에서 한국인 남성의 시신이 들어 있는 대형가방이 발견된 이후 보름 만에 또 한국인 사망 사건이 발생하면서 현지 수사 당국도 본격적인 수사에 나섰습니다.



베트남 현지 언론에 따르면, 현지시간 지난 7일 베트남 호찌민 메이찌토 거리의 한 아파트 화장실에서 30대 한국인 남성이 숨진 채 발견됐습니다.



남성의 시신은 같은 층에 살고 있는 주민들이 '악취가 난다'고 신고하면서 발견됐습니다. 현지 경찰은 남성이 숨진 시점을 5일쯤 전으로 추정하고 있습니다.



숨진 남성의 몸에 많은 문신이 있고 발과 바지 부분에는 상당량의 혈흔이 묻어 있었던 것으로 알려졌습니다.



혈흔이 남은 형태 등을 토대로 현지 경찰은 누군가 남성을 살해한 뒤 극단적 선택으로 위장했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.



경찰은 숨진 남성의 신원과 사망 전 행적, 주변 인물 관계 등을 조사하는 한편, 범죄조직 연루 가능성도 배제하지 않고 수사를 이어나갈 방침입니다.



앞서 지난달 23일 호찌민의 고급 주택가에서도 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견된 바 있습니다.



숨진 30대 남성은 캄보디아 범죄단지인 이른바 '웬치' 등에서 스캠 범죄에 가담해온 것으로 알려졌습니다.



이후 현지 경찰은 한국인 용의자 2명을 검거했는데 이 가운데 한 명인 20대 남성은 경북 지역에서 활동하던 조직폭력배로 확인됐습니다.



(취재 : 이현영 / 영상편집 : 이다인 / 제작 : 디지털뉴스부)