"한복 맞나요?"…사우디 '코리아 빌리지'서 한복 디자인 논란

▲ 사우디아라비아 코리아 빌리지서 기괴한 한복 차림을 한 여성들

사우디아라비아 수도 리야드의 한국 전통문화 체험 공간에서 전통 한복과 거리가 먼 기괴한 디자인의 한복이 등장해 논란이 일고 있습니다.지난 10월 리야드 중심 상업지구에 개장한 '코리아 빌리지'(Korea Village)는 현지 최대 글로벌 축제인 '리야드 시즌'의 주요 공간에 조성됐습니다.K-팝, K-푸드, 한국 카페, 한복 체험, 나전칠기 등 한국 현대·전통문화를 아우르는 복합 문화형 전시·체험 공간으로 구성된 것이 특징입니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(9일) 자신의 SNS에서 "최근 이와 관련된 SNS 영상에는 전통 한복으로 보기 어려운 기괴한 의상이 등장해 논란이 되고 있다"고 밝혔습니다.사진 속 일부 복장에는 태극기 문양이 여러 곳에 붙어 있어 외형만으로 '한국적 요소'를 과장해 연출한 듯한 인상을 준다는 지적이 나옵니다.한복 전문가들도 "전통 한복 디자인과는 거리가 멀다"는 의견을 냈습니다.서 교수는 "중동 지역에 한국 문화를 알린다는 좋은 취지로 시작된 일이지만 한국의 전통 의상인 한복에 대해 좀 더 자문을 받고 진행을 했어야 했다"며 "제대로 된 한복으로 교체해야 한다"고 촉구했습니다.한편, 코리아 빌리지는 한국의 한 기업이 기획을 했으며, 사우디 국부펀드(PIF) 산하 문화콘텐츠 전문기관 씰라(SELA) 등이 공동 운영하는 것으로 알려져 있습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)