'유퀴즈·1박2일' 전격 하차 조세호 "주변 관계 신중했어야…의혹은 전혀 사실 아냐"

조직폭력배 연루설에 휩싸여 고정 출연 중이던 프로그램에서 하차한 방송인 조세호가 제기된 의혹은 사실이 아니라고 직접 밝혔다.



조세호는 9일 오전 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 이번 논란에 대해 직접 입장을 전했다.



조세호는 "최근의 일로 인해 많은 분들께 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다. 오랜 시간 저를 좋아해 주시고 응원해 주셨던 분들께 이번 일이 얼마나 큰 실망이었을지 생각하면, 어떤 말씀을 드려야 할지 많이 고민이 됐다"고 사과의 뜻을 먼저 전했다. 그러면서 "구구절절한 해명이 오히려 더 불편함을 드리지 않을지 걱정도 되었지만, 그동안 보내주신 사랑에 대한 도리라고 생각해 제 마음과 입장을 직접 전하고자 한다"며 글을 올리는 이유를 설명했다.



조세호는 "예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니, 그전에 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다. 그럴 때마다 대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다. 깊이 반성하고 있다"며 문제의 최 모씨와 엮이게 된 배경을 간접 설명했다.



다만 조세호는 "많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀드린다"며 "물론 사진 속에서 보여진 모습 자체로 실망을 드렸다는 점을 잘 알고 있다. 시청자분들께 웃음과 위로를 드려야 하는데, 오히려 불편함과 실망감을 느끼시게 한 점 다시 한 번 깊이 반성하고 사과드린다"고 전했다.



이날 오전 조세호의 소속사는 그가 고정 출연 중이던 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 하차한다고 알렸다. 이에 대해 조세호는 "이번 일을 겪으며 제가 맡고 있는 프로그램들에 누를 끼치는 것이 맞는지 스스로 돌아보게 됐다"며 "'유 퀴즈 온 더 블럭'은 게스트분들의 이야기를 귀 기울여 듣고 공감하는 것이 가장 중요한 프로그램이다. 지금의 제 모습으로는 그 역할을 충분히 감당하기 어렵다고 판단했다. 또한 '1박 2일' 역시 공영방송 KBS의 중요한 예능 프로그램인 만큼, 프로그램과 팀 전체에 불필요한 부담을 드릴 수 있다는 생각에 고심 끝에 두 프로그램 모두에 하차 의사를 제작진께 전달드렸다. 그동안 저를 믿고 함께해 주신 멤버분들, 스태프분들, 그리고 시청자 여러분께 죄송한 마음뿐이다"라고 전했다.



그러면서 조세호는 "작년에 결혼을 하고 가정을 이루며 더 좋은 사람이 되기 위해 노력해 왔지만, 여전히 부족한 점이 많다는 것을 이번 일을 통해 깊이 느끼고 있다. 그럼에도 제가 책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분들에 대해서는 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획"이라며 "앞으로는 제 주변과 행동을 더욱 철저히 관리해 같은 실망을 드리지 않겠다. 이번 일을 깊이 반성하는 계기로 삼아 더 성숙한 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 노력하겠다. 좋은 사람이 되겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다"라고 반성의 모습을 보였다.



앞서 폭로자 A씨는 SNS에 글을 올려 조세호가 지방의 한 조직폭력배 실세 최 모씨와 친분이 있다고 주장했다. A씨는 최 씨가 불법 도박 사이트를 운영하는 범죄자라고 주장하며, "조세호가 최 씨가 주는 고가 선물을 받았다", "최 씨의 프랜차이즈를 홍보해 줬다" 등의 의혹을 제기했다. 실제로 두 사람이 유흥주점으로 보이는 곳에서 다정하게 찍은 사진까지 공개돼 파장을 키웠다.



이에 대해 조세호 측은 "A씨 개인의 추측에 불과하며 사실이 아니다"라고 입장을 밝혔지만, 조세호가 출연 중인 프로그램 시청자 게시판에는 하차 청원이 제기되는 등 여론이 악화됐다. 결국 조세호는 고정 출연 중이던 프로그램에서 자진 하차하며, 의혹 불식을 위해 노력하겠다고 밝혔다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)