[자막뉴스] "실추된 이미지 회복할 것"…조폭 연루 논란에 결국 '하차 엔딩'

조직폭력배 연루 의혹을 전면 부인해 온 개그맨 조세호가 결국 출연하는 모든 프로그램에서 자진 하차하기로 했습니다.



조세호 소속사는 오늘(9일) "'유퀴즈 온더 블럭'과 '1박 2일'에서 하차한다"며 "본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다"고 밝혔습니다.



또 "조세호는 이 프로그램을 사랑하는 시청자분들이 느끼고 계신 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다"며 "피땀으로 프로그램을 만드는 제작진이 본인을 향한 시선으로 인해 부담을 안고 가지 않았으면 하는 마음" 이라고 하차 배경을 설명했습니다.



소속사는 이번 사안을 엄중 대응하겠다고 강조했는데, "오해를 해소하고, 실추된 이미지를 회복하기 위한 법적 대응은 더 신속하고 강경하게 진행할 예정" 이라고 말했습니다.



일각에서 조직폭력배로 알려진 최 모씨의 사업과 조세호는 무관하다고 다시 한번 선을 그었습니다.



이번 논란은 최근 한 네티즌이 소셜미디어에 올린 글에서 시작됐습니다.



이 네티즌은 조세호가 조직폭력배 최 씨와 친분이 있고, 최 씨 사업을 홍보하는 대신 금품이나 고가 선물을 받았다는 취지의 글과 사진을 공개했습니다.



그러면서 "조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈를 홍보해줬다"고도 주장했습니다.



이 네티즌은 어제 이 글을 삭제한 뒤에도 "폭로를 이어가겠다"고 예고했는데, "도박 자금 세탁 관련 제보도 있다"고 주장했습니다.



조세호는 의혹을 부인하며, 허위사실적시명예훼손 및 업무방해 등 혐의로 이 네티즌을 상대로 민형사상 대응을 하겠다고 나섰지만, 시청자 항의가 빗발치면서 프로그램 하차를 피하지 못했습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 최강산, 제작: 디지털뉴스부)