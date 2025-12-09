국회, 오늘 본회의…'필리버스터 요건 강화법' 처리 여부 주목

▲ 국회 본회의

국회는 올해 정기국회 마지막 날인 오늘(9일) 본회의를 열어 법안 처리에 나섭니다.여야가 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 합의 처리한 '반도체산업 경쟁력 강화 및 지원에 관한 특별법안' 등 민생·비쟁점 법안 70여 건이 상정될 전망입니다.재적의원 5분의 1인 60명 이상이 출석하지 않으면 국회의장이 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)를 중단할 수 있도록 한 국회법 개정안과 혐오·비방성 표현을 담은 정당 현수막 관리를 강화하는 옥외광고물법 개정안 등 쟁점 법안 처리 가능성도 남아 있습니다.국민의힘은 이들 법안을 '국민 입틀막' 법으로 규정하며 상정 시 필리버스터를 예고한 상태입니다.여야는 본회의에 앞서 국회의장 주재 원내대표 회동을 여는데, 이 자리에서 상정될 법안이 확정될 것으로 보입니다.만약 필리버스터가 진행되더라도 10일 자정이 되면 회기 종료로 본회의는 자동으로 산회하며, 12월 임시국회 첫 본회의에서 법안을 표결하게 됩니다.(사진=연합뉴스)