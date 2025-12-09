탁구 신유빈, WTT 왕중왕전 출격…주천희와 첫판 대결

▲ 탁구 혼성단체 월드컵에 출전해 경기하는 신유빈

한국 여자탁구의 에이스 신유빈(대한항공)이 무릎 부상 후유증을 안고 월드테이블테니스(WTT) 왕중왕전인 파이널스 홍콩 대회에 나섭니다.WTT에 따르면 신유빈은 내일(10일) 홍콩에서 막을 올리는 파이널스 대회 대진 추첨 결과, 같은 한국의 주천희(삼성생명)와 여자 단식 16강에서 맞붙습니다.WTT 파이널스 홍콩은 WTT 시리즈인 그랜드 스매시와 챔피언스, 컨텐더 성적을 기준으로 랭킹 포인트가 높은 선수들만 초청해 우승자를 가리는 왕중왕전입니다.남녀 단식에 각각 16명, 혼합복식에 8개 조가 출전해 경쟁을 벌입니다.여자 단식에는 신유빈과 주천희를 비롯해 세계랭킹 1위 쑨잉사와 2위 왕만위, 3위 천싱퉁, 4위 콰이만, 5위 왕이디(이상 중국), 6위인 일본의 간판 하리모토 미와 등 세계 정상급 선수 16명이 출전합니다.세계랭킹 12위인 신유빈은 1회전에서 세계 18위인 주천희와 8강행 티켓을 다툽니다.신유빈은 지난 10월 WTT 최상위급 대회인 중국 스매시 8강에서 주천희를 4대 2로 꺾고 한국 여자 선수로는 그랜드스매시 대회 출전 사상 처음으로 4강에 오른 바 있습니다.하지만 신유빈은 그제 중국 청두에서 끝난 혼성단체 월드컵에 출전해 조별리그 두 경기에 나선 뒤 무릎인대를 다쳐 나머지 경기에는 결장했습니다.신유빈은 어느 정도 부상이 회복돼 파이널스가 열리는 홍콩으로 이동해 조 추첨식에도 직접 참석했습니다.홍콩 파이널스는 올해 WTT 시리즈를 총결산하는 대회인 데다 혼합복식에서도 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)과 함께 출전하게 돼 있기 때문입니다.신유빈은 홍콩 현지 도착 후 컨디션을 보고 경기 출전 여부를 결정하기로 한 가운데 지난 1일 타이완과 혼성단체 월드컵 2차전 이후 열흘 가까이 경기에 뛰지 않았기 때문에 주천희와 16강에 나설 가능성이 큽니다.신유빈은 혼합복식에서는 임종훈과 함께 2번 시드를 배정받고 2그룹에 편성됐습니다.혼합복식은 8개 조가 4개 조씩 두 그룹에 편성돼 풀리그를 치러 각 조 1, 2위가 4강에 오르는 방식입니다.한편 남자 단식에 나서는 세계 15위 안재현(한국거래소)은 16강에서 중국의 샹펑(세계 11위)과 맞붙습니다.남자 단식에는 세계 1위 왕추친을 비롯해 2위 린스둥(이상 중국), 남미의 강호 우고 칼데라노(3위), 일본의 간판 하리모토 도모카즈 (5위), 프랑스의 '탁구 천재' 펠릭스 르브렁 (6위) 등 세계 정상급 선수 16명이 출전합니다.(사진=ITTF SNS 캡처, 연합뉴스)