[단독] '수사 대상' 아니라지만…'사건 번호' 따 뒀다

김건희 특검팀이 윤영호 전 본부장으로부터 민주당 인사들에게 통일교 자금으로 금품 등을 지급했다는 진술을 확보했지만, 추가 수사를 진행하지 않기로 했습니다. 하지만, 윤 전 본부장의 진술 내용에 '사건 번호'가 부여돼 향후 수사를 진행할 가능성은 열어뒀습니다.



지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장이 민주당 인사들에게 수천만 원의 금품 등을 전달했다고 진술한 뒤, 특검팀은 수사 보고서 형태로 이 내용을 보관했습니다.



하지만, 압수수색이나 관련자 조사 등으로 이어지지 않았습니다.



지난주 윤 씨가 재판에서 민주당 접촉 사실을 공개했고, 특검에도 진술했다는 언론 보도 등이 나오자, 특검팀은 "인적, 물적, 시간적으로 볼 때 특검법상 수사 대상이 아닌 것으로 판단했다"는 입장을 내놨습니다.



오정희 특검보는 언론 브리핑에서 "수사 대상이 아니라는 것에 수사팀 등의 이견이 전혀 없었다"고 설명하기도 했습니다.



하지만, 특검팀 내 통일교 수사팀은 윤 씨의 진술에 대해 정식 사건번호를 부여해 놓은 것으로 SBS 취재결과 확인됐습니다.



윤 씨가 특검팀과의 첫 면담 이후에도 민주당 측 인사들과 관련한 구체적인 추가 진술이 나와 추후 수사 필요성이 있다고 판단했던 것으로 보입니다.



사건 번호가 부여된 만큼 오는 28일 특검 수사가 종료된 뒤 해당 의혹에 대한 수사가 경찰이나 공수처 등에서 진행될 가능성은 열려 있다는 해석입니다.



이런 가운데, 국민의힘 측에 1억 4천만 원 상당의 통일교 자금을 후원한 혐의 등으로 기소된 한학자 총재의 재판에서는, 윤 전 본부장이 당원들에게 국민의힘뿐만 아니라 민주당 가입도 독려했다는 내용이 공개됐습니다.



(영상편집 : 최진화)