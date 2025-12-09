1. 미국서도 집단 소송…징벌적 손해배상 추진



쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련해서 미국에서도 쿠팡 미국 본사를 상대로 집단 소송이 추진됩니다. 미국에서 징벌적 손해배상이 인정되면 쿠팡은 막대한 배상금을 물게 됩니다.



2. 일본 아오모리현 규모 7.6 강진…쓰나미 경보



일본 아오모리현 앞바다에서 규모 7.6의 강진이 발생했습니다. 이 여파로 쓰나미 경보가 발령됐고 화재 피해도 발생했습니다.



3. 통일교 전 2인자 "민주 재선 의원 2명에 금품"



한 때 통일교 2인자였던 윤영호 씨가 문재인 정부 시절 민주당 재선 의원 2명에게 금품을 제공했다고 특검팀에 진술한 걸로 확인됐습니다. 윤 씨는 이들 말고도 한 총재를 직접 만난 현역 여당 의원이 더 있다고 진술한 것으로 파악됐습니다.



4. '어쩔수가없다·케데헌' 미 골든글로브 후보



박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가 없다'가 골든글로브 3개 부문 후보에 선정됐습니다. '케이팝 데몬 헌터스'도 최우수 애니메이션 영화 등 3개 부문 후보에 올랐습니다.