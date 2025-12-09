"노골적 선택 수사" 반발…'파장' 주시

<앵커>



국민의힘은 김건희 특검팀이 똑같은 상황인데도 여당 인사들은 수사하지 않고 야당 의원만 수사했다면서 민중기 특검을 공수처에 고발하기로 했습니다. 민주당은 일단 지켜보는 분위깁니다.



보도에 박찬범 기자입니다.



<기자>



국민의힘은 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 민주당 인사들을 특검이 즉각 수사하지 않은 건 '편파 수사'라고 주장했습니다.



민중기 특검이 지난 10월, 통일교의 정치자금을 받은 혐의로 권성동 국민의힘 의원을 구속기소했는데, 결국, '선택적 수사' 아니냔 겁니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 인지해도 수사조차 하지 않고 묻어준다는 것, 이것이 바로 노골적인 선택적 수사이고, 야당 탄압 정치적 수사란 점을 자인한 것입니다.]



국민의힘은 "특검이 민주당을 위해 위법 행위를 하고 있다"고 주장하면서 민중기 특검을 고위공직자범죄수사처에 직권남용 등 혐의로 이르면 오늘(9일), 고발하기로 했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이재명 대통령에게 민중기 특검의 즉각 해산을 강력히 요구합니다. 왜 민중기 특검이 민주당 관련 의혹만 철저히 배제했는지 진실을 끝까지 밝히겠습니다.]



민주당은 "국민의힘처럼 조직적 동원에 따른 불법 후원은 아니"란 입장을 내면서도 파장을 예의주시하는 분위기입니다.



[김현정/민주당 원내대변인 : ((의원총회에서) 통일교 금품수수 의혹 관련해선 오늘 언급은 아예 없었을까요?) 네, 오늘 그런 언급은 없었습니다.]



민주당은 당 차원의 진상 조사를 실시하는 방안도 거론하고 있습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (KBS1라디오 '전격시사') : (국민의힘과) 차원이 다르다고 하는 것을 밝히기 위해서라도 이 부분은 당 차원의 그런 윤리감찰단의 진상 조사나 이런 것들이 이뤄져야….]



다만, 조직적으로 통일교와 결탁한 국민의힘과는 다르다는 걸 밝히기 위한 조사가 될 것이라고 민주당은 부연하고 있습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김호진)