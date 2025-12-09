[친절한 경제] "돈 이미 냈는데" 돌연 폐업…'선결제 먹튀' 피해 건수 증가

<앵커>



화요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자 헬스장같이 한 번에 몇 달치 아니면 몇 년치 한 번에 내는 업종들에서 여전히 먹튀라고 하죠. 많은 일이 일어나고 있다면서요?



<기자>



최근 5년 동안 한국소비자원에 접수된 폐업 관련 선불 거래 피해가 1천 건 가까이 돼서 피해 금액이 2억 1천만 원이 넘습니다.



더 문제는 속도인데요.



피해 접수 건수가 2020년에는 53건이었던 게 계속 늘어서 지난해 358건으로 4년 만에 7배 가까이 늘었습니다.



그런데 이건 '정식 신고된 건'만 포함한 숫자고요.



실제로는 10배 가까이 더 많을 수 있다는 게 소비자원 설명입니다.



업종별로 보면 헬스장, 필라테스 같은 체육시설 피해가 가장 많고, 학원·상조·미용실 같은 업종에서도 비슷한 피해가 반복되고 있습니다.



특히 이런 업종은 장기 등록하면 큰 폭으로 할인해 주는 혜택이 흔한 업종이라는 공통점이 있다 보니 한 번에 몇십만 원, 많게는 몇백만 원까지 큰 금액이 묶이는 경우가 많습니다.



문제는 이런 업체가 폐업하면 중재를 할 상대가 없어진다는 건데요.



소비자원은 법적으로 강제력이 없어서 업체가 문을 닫아버리면 피해자를 도와줄 방법이 거의 없습니다.



그리고 대부분이 일시불 선결제를 요구하기 때문에 한번 돈을 내면 돌려받기가 어렵습니다.



<앵커>



그러면 폐업하면 돈을 못 돌려받게 되는 건가요?



<기자>



완전히 막을 수는 없지만 소비자가 취할 수 있는 방법이 몇 가지 있는데요.



그중 가장 중요한 것이 선결제는 일시불보다는 할부가 안전하다는 겁니다.



신용카드로 3개월 이상 할부로 결제해 두면 만약 업체가 폐업하거나 서비스를 제공하지 않았을 때 남아 있는 잔액에 대해 '할부 항변권'을 쓸 수 있습니다.



이 권리를 사용하면 카드사에 "이 업체가 약속한 서비스를 제공하지 않았다"면서 결제 중단을 요구할 수 있고, 카드사는 7일에서 10일간 조사를 통해 문제가 있다고 판단하면 해당 금액 지급을 중단하거나 이미 빠져나간 돈이라면 환불 처리까지 해줍니다.



단, 조건은 있습니다.



총액 20만 원 이상, 3개월 이상 할부여야 하고요.



또 할부 일이 지나기 전에 신청해야 한다는 점입니다.



그래서 전문가들은 헬스장, 학원, 미용실처럼 장기 결제가 필요한 업종에서는 "무조건 3개월 이상 할부해 두라"고 조언합니다.



물론 일시불로 냈더라도 극히 예외적으로 환불이 되는 경우가 있기는 합니다.



최근에는 공부한 시간을 인증하면 예치금을 돌려주는 방식의 리워드 앱인 '파트타임 스터디'가 갑작스럽게 파산하면서 예치금을 돌려받지 못한 피해 사례가 크게 논란이 됐었죠.



이때 일부 전자결제 대행사들이 특수한 상황을 고려해 일부 결제 건을 '예외적'으로 환불한 사례가 있었는데요.



이건 사회적 파장이 큰 경우에만 가능한, 매우 드문 조치라서 일반적인 선결제 피해에서는 기대하기 어렵습니다.



결국 정리하면, 폐업 피해를 완전히 막을 수는 없지만 '할부 결제'가 가장 확실한 보호장치라는 점을 소비자가 기억해 둘 필요가 있습니다.



<앵커>



마지막으로 이런 업체들이 먹튀를 하기 전에 여러 가지 공통적인 징후를 보이는 모양이죠?



<기자>



가장 흔한 신호는 과도한 할인과 이벤트가 갑자기 많아지는 경우입니다.



실제로 폐업한 곳을 보면 문 닫기 직전에 할인 행사를 열거나 예치금 유도나 선결제를 확대하는 경우가 많았습니다.



파트타임 스터디도 파산 직전에 유명 인플루언서와 콜라보 이벤트를 하거나, 보증금 환급률을 갑자기 줄이는 등 여러 변화가 있었고요.



또 다른 업체도 파산 직전, 책 리뷰만 올리면 2만 원을 주겠다는 지속 불가능한 구조의 이벤트를 벌이기도 했습니다.



이런 건 보통 자금 사정이 좋지 않다는 신호로 볼 수 있다고, 경찰과 소비자원도 설명하고 있습니다.



그리고 가입 전에 국세청 홈택스에서 휴폐업 여부를 미리 조회해 보는 것도 좋고요.



체육시설의 경우 체육시설업 신고를 하지 않고 회원을 모집하는 것은 불법인 만큼, 사전 영업을 통한 계약은 하면 안 되겠습니다.



다만 이런 징후가 있다고 해서 폐업을 100% 예측할 수 있는 건 아닙니다.



결국 소비자가 할 수 있는 건 앞서 말한 대비책 정도라 할 수 있겠습니다.