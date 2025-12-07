뉴스

"'모범 동맹' 한국에 특혜"…중국 견제는 '조절'

김용태 기자
작성 2025.12.07 20:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

중국에 대한 강한 견제 의지를 드러낸 새 국가안보전략에 대해 미 국방장관이 일단 수위 조절에 나섰습니다. "중국과 존중하는 관계를 추구한다"고 강조한 건데요. 한국에 대해서는 '모범동맹'이라며 특혜를 받게 될 거라고 했습니다. 

워싱턴 김용태 특파원이 보도합니다.

<기자>

헤그세스 미 국방장관은 포럼 연설에서 한국을 모범 동맹의 예로 제시했습니다.

특별한 혜택을 받게 될 것이라고도 했습니다.

[피트 헤그세스/미국 국방장관 (레이건 국방포럼) : 한국과 이스라엘, 폴란드, 독일, 발트국가 등 적극적으로 나서는 '모범동맹'은 특별한 혜택을 받게 될 것입니다.]

혜택으로는 상업적 현안에서 더 우호적인 대우나 기술 공유 등이 거론됩니다.

헤그세스는 책임을 다하지 못한 동맹들은 그에 따른 결과에 직면하게 될 것이라는 경고를 덧붙였습니다.

안보 무임승차는 용납하지 않겠다는 겁니다.

하루 전 공개한 국가안보전략에서 중국 견제를 강조하며 한국과 일본에 국방비 증액을 요구한 것과 같은 맥락입니다.

[피트 헤그세스/미국 국방장관 : 한국은 GDP(국내총생산) 3.5%를 핵심 군사 지출에 쓰고 재래식 방어에서 주도적 역할을 하기로 약속했습니다.]

헤그세스는 일본은 따로 언급하지 않았습니다.

GDP 2%로 제시한 일본 국방비를 더 끌어올리라는 압박으로 해석됩니다.

중국에 대해서는 지배가 아니라 세력 균형이 목표라며 불필요하게 대립하지 않을 것이라고 선을 그었습니다.

[피트 헤그세스/미국 국방장관 : 우리가 말하는 인도태평양 지역의 억제는 중국을 지배하는 것이 아니라 중국이 우리나 동맹을 지배할 능력을 갖지 못하도록 보장하는 것입니다.]

미 국방부가 긴장 완화를 위해 중국 군 당국과 더 폭넓은 소통을 추진하고 있다고도 밝혔습니다.

그러면서도 중국과 러시아 등 주요 핵 무장국에 비해 미국이 취약해지지 않도록 핵무기 시험을 포함해 '핵전력 현대화'에 나서겠다고 강조했습니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지