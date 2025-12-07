"중국 전투기, 자위대기 조준"…중일 긴장 고조

<앵커>



중일 갈등이 한 달째 이어지고 있는 상황에서 양국 간 갈등의 골이 더 깊어지고 있습니다. 일본이 중국군 전투기가 일본 자위대 전투기를 레이더로 조준했다면서 중국 측에 유감을 표명한 겁니다. 중국은 일본이 정상적 훈련을 방해한 것이라고 맞섰습니다.



유덕기 기자입니다.



오늘(7일) 새벽 2시, 고이즈미 신지로 일본 방위상이 긴급 기자회견을 열었습니다.



어제 오후 중국 항공모함 랴오닝함에서 이륙한 J-15 함재기가 오키나와 남동쪽 공해 상공에서 일본 자위대 F-15 전투기를 향해 레이더를 조사, 즉 겨냥해 비췄다면서 중국에 강력한 항의와 함께 재발 방지를 요구했습니다.



[고이즈미 신지로/일본 방위상 : 이러한 행동은 항공기의 안전한 비행에 필요한 범위를 넘는 위험한 행위입니다. 중국 측에는 강력히 항의하고….]



전투기의 레이더 조사는 공격 목표를 정하거나 주변 수색에 사용됩니다.



일본 방위성 발표에 따르면 레이더 조사는 오후 4시 32분부터 3분간, 오후 6시 37분부터 31분간 간헐적으로 있었습니다.



일본이 중국군 전투기의 레이더 조사를 문제 삼으며 공개한 건 이번이 처음입니다.



중국은 일본이 정상적인 훈련을 방해했다며 반발했습니다.



어제 랴오닝함은 오키나와섬과 미야코지마 사이를 통과해 태평양에서 함재 전투기를 발착하는 훈련을 벌였고, 자위대 전투기는 중국 전투기의 영공 접근에 대비해 긴급 발진했는데, 중국 전투기의 영공 침범은 없었습니다.



중국은 해군 대변인 SNS를 통해 사전에 발표한 훈련 해·공역에서 훈련 도중 일본 자위대 비행기가 여러 차례 근접해 소란을 일으키며 훈련과 비행 안전에 심각하게 위험을 미쳤다고 밝혔습니다.



일본 발표는 완전히 사실에 부합하지 않는다면서 "중상·비방을 중단하고 일본군이 이런 행동을 엄격히 통제해야" 한다고 비난했습니다.



다카이치 일본 총리의 '타이완 유사시 집단 자위권' 발언으로 중일 관계가 악화한 상황에서, 전투기 레이저 조사 공방이 더해져 긴장감이 높아지고 있습니다.



