새해부터 수도권 쓰레기 못 묻는다…소각장 '비상'

<앵커>



수도권에서 나오는 쓰레기의 상당량을 그동안은 인천의 매립지에 묻어왔습니다. 하지만 환경오염 문제에다 주민들 반발 때문에 다음 달부터는 이런 직매립이 금지됩니다.



쓰레기 대란까지 예상되는 상황에서 대책은 없는지 장세만 기후환경전문기자가 심층 취재했습니다.



<기자>



이른 새벽, 인천 매립지에 늘어선 트럭들.



밤새 수도권 각지에서 수거해 온 종량제 쓰레기가 실렸는데, 매일 2천 톤 분량입니다.



[윤수경/수도권매립지공사 차장 : (하루) 2천톤의 폐기물이 반입되고 있고요. 서울·경기가 (각각) 약 40% 그리고 나머지 15%가 인천에서 반입되고 있습니다.]



이런 종량제 직매립이 다음 달부터 금지됨에 따라, 지자체별로 공공 소각장을 신설해야 합니다.



하지만 주민 반발로 법규 개정 이후 4년간 단 한 곳도 설치 못 했고, 결국 전국에 산재된 기존 민간 소각장에 기대야 할 상황입니다.



수도권 쓰레기가 전국으로 퍼질 수 있게 된 건데, 반입 지역 주민 반발은 벌써 시작됐습니다.



[박종순/청주충북환경연합 사무처장 : 저희 지역에서 만약에 서울 생활폐기물을 태운다? 그 수익은 민간 소각장이 다 챙기게 되면서 (환경오염) 피해는 오롯이 주민들이 보는 (상황이 됩니다.)]



공공과 달리 민간 소각 시에는 단가 통제가 어려운 만큼 소비자 종량제 봉투값 인상으로 귀결될 거라는 우려도 큽니다.



이렇다 보니 발상을 바꿔 쓰레기 양 자체를 줄일 필요가 있습니다.



수도권 매립지에 나와 있습니다.



땅에 묻히게 될 종량제 봉투 쓰레기를 뜯어보면요, 원칙적으로는 재활용이 안 되는 물질만 담겨 있어야 하지만, 실제로는 비닐이나 플라스틱 같은 재활용 가능한 물질이 상당량입니다.



50%에서 많게는 80%에 달합니다.



이 점에 착안해 쓰레기봉투를 개봉해 다시 재활용 분류하는 업체들이 등장했습니다.



진동을 일으켜 폐기물에 묻은 토사나 오염 물질을 떼어낸 뒤 자석을 활용해 쇠붙이를 따로 걸러내는 식입니다.



아직은 산업용 연료 생산에 그치지만, 재생 플라스틱 생산 등으로 확대될 수 있습니다.



[이민균/에이루트 에코 대표 : 최대한 재활용할 수 있는 데까지 재활용을 해 놓고, 그래도 재활용이 안 되는 부분들만 선별을 해서 소각이나 매립을 해야 된다라고 (생각합니다.)]



이런 공정을 거치면 재활용 원료를 빼고 나머지만 쓰레기로 배출돼 소각이나 매립 양이 최대 80% 가까이 줄게 됩니다.



다만 다음 달 직매립 금지가 시행돼도, 재난 쓰레기 발생, 소각장 정비 같은 경우에는 예외적으로 직매립이 허용됩니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 윤태호)