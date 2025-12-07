"4,500명에 협박 메일 쐈을 것"…최초 제보자 토로

<앵커>



이번 사태를 악용한 신종 보이스피싱과 스미싱 수법들도 확인돼서 경찰이 주의를 당부했습니다. "나는 괜찮겠지"하고 생각하기 쉽지만, 저희가 만난 제보자의 얘기는 전혀 달랐습니다.



쿠팡 서버 로그 기록 등을 분석해 범행에 활용된 IP 주소를 특정한 경찰은 중국인 전 직원으로 알려진 용의자를 추적하는 데 수사력을 모으고 있습니다.



국제 공조를 통해 해외 인터넷 사업자 등으로부터 특정 IP 사용자의 신원과 접속 정보 확보에 나선 겁니다.



경찰은 또 쿠팡에서 유출된 정보를 활용한, 이른바 2차 피해는 아직 확인되지 않았다면서도 쿠팡 사태를 언급하며 접근하는 신종 보이스피싱이 늘고 있다며 주의를 당부했습니다.



주로 "신용 카드를 신청했냐"고 물어본 뒤 "그런 적이 없다"고 답하면, "쿠팡 개인정보 유출로 신청하지 않은 카드가 발급됐을 수 있다"며, 가짜 고객센터로 전화를 걸게 하거나 악성 앱 설치를 유도하는 방식입니다.



이렇게 불안 심리를 악용한 신종 범죄까지 등장하는 가운데, 3주 전 개인정보 유출 협박 메일을 받고 쿠팡에 최초로 알린 박찬희 씨는 쿠팡 측의 대응에 대한 아쉬움을 토로했습니다.



[박찬희/최초 제보자 : 전혀 설명이 없으니까 사실 국민들 입장에선 불안하지 않나. 거의 3주, 4주 이렇게 지나고 있는데도 묵묵부답이라.]



프로그래머로 일했던 박 씨는 특정 앱을 사용하는 본인과 달리 일반인들은 협박 메일을 받고도 알아차리기 어려웠을 거라고 말합니다.



[박찬희/최초 제보자 : G메일이나 네이버 메일을 썼으면 아마 (협박 메일이) 그냥 스팸 메일함으로 (갔을 거예요.) 아마 4,500명한테 다 메일을 쐈을 거예요. 근데 저만 이렇게 봤다는 거는 아마 일반적인 메일 시스템의 (한계 아닌가).]



4천500명 혹은 그 이상의 쿠팡 이용자가 자신의 집 공동 현관 비밀번호 등이 담긴 협박 메일을 받았다는 사실 자체를 모르고 있을 가능성이 크다는 이야기입니다.



