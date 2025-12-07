강훈식 "특별감찰관 꼭 임명한다는 입장…국회 빨리 추천해달라"

▲ 강훈식 비서실장이 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발언하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장이 특별감찰관 임명을 꼭 추진하겠다며 국회에 후보자 추천을 요청했습니다.강 비서실장은 용산 대통령실에서 열린 간담회에서 대통령 친인척 비위를 감시하는 특별감찰관과 관련해 "국회가 추천해주는 분을 모셔 올바르게 대통령실을 이끄는 데 도움을 받겠다"며 이렇게 말했습니다.앞서 특별감찰관 임명을 공약했던 이재명 대통령은 취임 초인 지난 7월 임명 관련 절차를 밟으라고 참모들에게 지시했으나, 이후에는 논의가 진척되지 않고 있습니다.강 비서관은 또, 이 대통령이 사법연수원 동기를 요직에 등용하고 있다는 지적과 관련해 "인사 기준은 원칙적이며 그런 이유로 발탁되거나 배제되는 경우는 없다"고 말했습니다.강 비서실장은 인사청문회 문턱이 지나치게 높아 인사에 어려움이 있다는 취지의 언급을 내놓면서, 청문회가 정책 능력 검증 중심이 되도록 여야가 노력해달라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)