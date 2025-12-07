대한항공, 10연승 고공비행…삼성화재는 7연패 늪

▲ 대한항공 러셀이 7일 인천 계양체육관에서 열린 프로배구 남자부 삼성화재와의 홈 경기에서 공격을 시도하고 있다.

대한항공이 10연승 고공비행을 하며 선두 질주를 이어갔습니다.대한항공은 오늘 인천 계양체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 남자부 홈 경기에서 삼성화재를 세트 스코어 3대 1로 이겼습니다.10월 31일 우리카드전부터 시작한 연승을 10경기로 늘린 대한항공(승점 31·11승 1패)은 가장 먼저 승점 30을 돌파하며 2위 현대캐피탈(승점 23·7승 5패)과 격차를 승점 8로 벌렸습니다.대한항공이 단일시즌에 10연승 이상을 거둔 건, 2011-2012시즌(13연승) 이후 14시즌 만입니다.최하위로 처진 삼성화재(승점 7·2승 11패)는 7연패 늪에 빠졌다.2022-2023시즌 이후 3시즌 만에 또 7연패를 당했습니다.창과 방패 모두 대한항공이 더 강했습니다.이날 대한항공의 팀 공격 성공률은 61.29%로 43.68%의 삼성화재에 앞섰다.블로킹 득점에서도 대한항공이 18대 9, 우위를 점했습니다.2라운드 최우수선수(MVP) 카일 러셀(등록명 러셀)은 서브 에이스 3개, 블로킹 득점 5개, 후위 공격 7개를 포함해 22점을 올렸다.올 시즌 세 번째 트리플 크라운(한 경기 후위공격·서브 에이스·블로킹 각 3개 이상)도 달성했습니다.토종 주포 정지석은 19득점 하며 힘을 보탰습니다.세터 한선수는 미들 블로커 김민재(12점)를 활용해 중앙도 뚫었습니다.김규민(10점)은 블로킹 득점 5개로 삼성화재 공격을 저지했습니다.'조커'로 활용한 임동혁도 4점으로 팀 승리에 공헌했습니다.삼성화재에서는 미힐 아히(19점·등록명 아히)와 김우진(13점)이 분전했지만, 둘의 공격 부담이 너무 컸습니다.대한항공은 1세트 초반 5연속 득점하며 기선을 제압했습니다.경기 시작과 동시에 정한용이 후위 공격에 성공했고, 러셀이 아히의 오픈 공격을 가로막았습니다.대한항공은 이후 견고한 수비로 삼성화재 공격을 받아냈고, 정지석의 퀵 오픈, 러셀위 퀵 오픈, 정한용의 후위 공격이 연거푸 터지면서 5대 0으로 달아났습니다.삼성화재는 아히의 퀵 오픈으로 이날 첫 득점 했지만, 이후에도 대한항공은 다양한 공격으로 삼성화재 블로킹 벽을 뚫었습니다.2세트를 내준 대한항공은 3세트를 듀스 접전 끝에 따내며 승기를 잡았습니다.3세트 23대 24에서 러셀의 후위 공격으로 듀스를 만든 대한항공은 한선수가 서브 범실을 했지만, 러셀이 퀵 오픈에 성공해 다시 동점을 이뤘습니다.25대 25에서 정지석은 아히의 퀵 오픈을 블로킹한 뒤 검지로 하늘을 가리키는 세리머니를 했습니다.아히는 오픈 공격으로 만회하고자 했지만, 공은 블로커 손에 맞지 않고 라인 밖으로 벗어났습니다.대한항공은 4세트 8대 8에서 블로킹으로만 5연속 득점하며 승기를 굳혔습니다.김규민이 김우진의 퀵 오픈과 손현종의 속공, 아히의 퀵 오픈을 차례대로 막았고, 러셀이 김우진의 퀵 오픈을 두 번 연속 블로킹하며 삼성화재의 추격 의지를 꺾었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)