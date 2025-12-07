뉴스

주가 기대에 공모주 시장도 '들썩'…4분기 새내기주 평균 130% 상승

권애리 기자
작성 2025.12.07 15:31 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
주가 기대에 공모주 시장도 '들썩'…4분기 새내기주 평균 130% 상승
▲ 한국거래소

코스피와 코스닥에 최근 두 달여 간 신규 상장한 기업들의 공모가 대비 평균 수익률이 129%를 기록한 것으로 집계됐습니다.

최근 한국 증시 활황과 추가 상승 기대 속에 공모주 시장도 달아오르는 모습입니다.

한국거래소는 지난 10월 이후 이달 5일까지 리츠·스팩을 제외하고 공모주를 통해 상장한 11개사의 공모가 대비 평균 수익률이 129.4%였다고 밝혔습니다.

상장 첫날 종가는 평균 127% 상승했고, 이중 2개 사는 공모가의 4배인 이른바'따따블', 네 종목은 공모가의 2배를 뜻하는'따블'을 기록했습니다.

3분기 신규 상장 기업의 첫날 평균 수익률이 47%였던 점과 비교하면 최근 공모주 수익률이 크게 높아진 것입니다.

한국거래소는 4분기 들어 기관의 의무 보유 확약 제도 시행 이후 상장 직후 매도 물량이 줄어든 점이 가격 상승에 영향을 준 것으로 보고 있습니다.

증권가는 공모주 시장의 상승 흐름이 연말까지 이어질 것이라고 전망했습니다.

유진투자증권과 한화투자증권 등은 하반기부터 의무 보유 확약이 강화되면서 시장 유통 물량이 줄었고, IPO 성수기와 맞물려 공모주 가격 오름세가 이어지고 있다고 분석했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지