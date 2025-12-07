머스크, 스페이스X 주식매각 보도 부인…"정기 자사주 매입일뿐"

▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자

우주기업 스페이스X의 내부자 주식이 약 8천억 달러 가치로 매각된다는 보도가 나온 데 대해 일론 머스크 최고경영자가 부인하고 나섰습니다.머스크는 자신의 X 계정에 글을 올려 해당 보도는 정확하지 않다고 말했습니다.머스크는 스페이스X가 매년 두 차례 자사주 매입을 실시해 직원과 투자자에게 유동성을 제공해 왔으며, 내부 주식을 외부에 매각하는 것이 아니라 회사가 직접 사들이는 방식이라고 설명했습니다.기업 가치 평가액이 상승한 데 대해선 스타십과 스타링크의 진전, 위성·휴대전화 직접통신 주파수 확보 등을 이유로 들었습니다.또 스페이스X 매출에서 민간 부문이 절대적이며, NASA 임무는 극히 일부라고 강조했습니다.스타링크가 정부 보조금을 받는다는 주장도 전면 부인하고, 스페이스X가 나사의 계약을 따낸 건 낮은 가격과 품질 경쟁력 때문이라고 주장했습니다.머스크 CEO가 이 같은 발언을 한 것은 측근으로 알려진 재러드 아이작먼이 최근 NASA 국장 후보자로 지명되면서 불거진 이해충돌 논란을 불식하기 위한 목적도 있는 것으로 풀이됩니다.다만 머스크는 스페이스X가 내년에 IPO를 추진한다는 보도 내용에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았습니다.스페이스X가 이번에 기업가치 8천억 달러를 인정받게 되면, 챗GPT 개발사 오픈AI가 지난 10월 기록한 5천억 달러를 넘어서서 전 세계 비상장 기업 중 가장 비싼 기업이 됩니다.머스크가 이끄는 기업이 신규 투자나 외부 자금 유치를 진행한다는 언론 보도를 머스크가 X를 통해 부인하는 상황이 최근 몇 달 사이 반복되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)