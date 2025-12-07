뉴스

한국탁구, 혼성단체 월드컵 준결승서 중국에 패배

유병민 기자
작성 2025.12.07 15:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한국탁구, 혼성단체 월드컵 준결승서 중국에 패배
▲ 이은혜의 6일 경기 장면

한국 탁구가 국제탁구연맹(ITTF) 혼성단체 월드컵에서 세계 최강 중국에 져 3위 결정전으로 내려갔습니다.

한국은 오늘 중국 청두에서 열린 대회 준결승전에서 중국에 8대 3으로 완패했습니다.

앞선 두 대회에서 준우승한 한국은 3회 연속으로 결승 진출을 이루는 데 실패했습니다.

한국은 일본-독일 경기 패자와 이날 오후 6시 3위 결정전을 치릅니다.

한국은 오준성(한국거래소)-최효주(한국마사회) 조가 세계랭킹 남녀 단식 1위로 꾸려진 왕추친-쑨잉사 조에 첫 번째 혼합복식에서부터 3대 0으로 졌습니다.

두 번째 여자 단식에 나선 김나영(포스코인터내셔널)도 콰이만에게 2대 1로 패했습니다.

세 번째 남자 단식에서 에이스 장우진(세아)마저 린스둥에게 2대 1로 져 총점에서 2대 7로 뒤지면서 한국의 패색은 더 짙어졌습니다.

네 번째 여자 복식에서 첫 게임을 이은혜(대한항공)-최효주 조가 11대 5로 가져갔으나 이어진 게임에서 왕만위-콰이만 조가 14대 12로 승리하면서 중국의 결승행이 확정됐습니다.

(사진=신화통신, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지