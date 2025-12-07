인터 마이애미, 밴쿠버 꺾고 MLS컵 우승…'2도움' 메시 MVP

▲ 우승 자축하는 인터 마이애미 선수들

'축구의 신' 리오넬 메시를 앞세운 미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미가 처음으로 MLS컵 우승을 차지했습니다.인터 마이애미는 오늘 미국 플로리다주 포트로더데일의 체이스 스타디움에서 열린 2025 MLS컵에서 밴쿠버 화이트캡스를 3대 1로 물리치고 정상에 올랐습니다.잉글랜드 출신 슈퍼스타 데이비드 베컴이 구단주를 맡아 2018년 창단 후 2020년부터 MLS에 참가해 온 인터 마이애미는 처음으로 MLS컵을 들어 올렸습니다.MLS는 30개 팀이 동·서부 콘퍼런스로 나눠 정규리그를 치른 뒤 콘퍼런스별 8개 팀이 'MLS컵 플레이오프'에 올라 토너먼트로 우승팀을 가립니다.콘퍼런스 8강에 해당하는 플레이오프 1라운드가 3전 2승제로 진행되며, 콘퍼런스 준결승과 결승은 단판 승부로 이어집니다.이후 각 콘퍼런스 결승의 승자끼리 단판 승부로 그 시즌의 최종 승자를 가리는 챔피언결정전이 'MLS컵'입니다.인터 마이애미는 이번 시즌 동부 콘퍼런스에서 정규리그 3위에 올랐고, 플레이오프에서 내슈빌, 신시내티, 뉴욕시티를 차례로 꺾으며 MLS컵에 진출해 밴쿠버마저 제압했습니다.서부 콘퍼런스 준결승에서 손흥민의 로스앤젤레스(LA)FC를 잡았던 밴쿠버는 콘퍼런스 결승에서 샌디에이고를 격파하며 처음으로 MLS컵에 올랐으나 인터 마이애미의 벽을 넘지 못했습니다.인터 마이애미에 합류한 2023년 리그스컵 우승을 이끌고 이듬해 정규리그 우승으로 '서포터스 실드'를 품었던 메시는 MLS컵을 제패하며 미국 무대에서도 최고의 자리에 올랐습니다.이번 MLS컵을 포함해 선수 생활 48번째 우승을 달성한 메시는 이날 2개의 도움으로 우승의 발판을 놓으며 MLS컵 최우수선수(MVP)로도 선정됐습니다.메시는 이번 시즌 정규리그에서 29골, 19도움으로 두 부문 모두 리그 전체 1위에 올랐고, 플레이오프에서도 6골(전체 2위), 9도움(전체 1위)으로 맹활약했습니다.이날 인터 마이애미는 경기 시작 8분 만에 상대 수비수 에디에르 오캄포의 자책골로 리드를 잡았습니다.밴쿠버가 후반 15분 알리 아메드의 동점 골로 균형을 이뤘으나 이후 메시의 '멀티 도움'에 힘입어 마이애미가 승기를 잡았습니다.후반 26분 메시의 스루 패스를 받은 로드리고 데폴이 페널티 지역 오른쪽을 파고들어 오른발 슛으로 결승 골을 터뜨렸습니다.후반 추가 시간엔 후방에서 넘어온 패스를 메시가 가슴 트래핑 후 연결하며 마이애미의 공격이 전개됐고, 타데오 아옌데가 페널티 지역 안으로 돌파해 쐐기 골을 넣었습니다.과거 메시와 함께 스페인 FC 바르셀로나에서 활약했고, 나란히 2023년 인터 마이애미로 이적해 재회한 미드필더 세르히오 부스케츠와 풀백 조르디 알바는 선수 생활 마지막 경기를 우승으로 장식했습니다.메시는 경기 후 ESPN과의 인터뷰에서 "셋이 함께 이곳에 왔기에 이번 우승이 특별하다. 그들이 우승을 축하하며 떠날 수 있어서 정말 기쁘다"면서 "그들은 최고의 친구이며, 나는 그들을 정말 사랑한다. 내 선수 생활의 거의 전부를 그들과 함께 뛰고 이렇게 마무리할 수 있어서 감사하다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)