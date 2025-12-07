미 국방 "한국은 모범동맹…특혜 받을 것"

<앵커>



피트 헤그세스 미 국방부 장관이 한국을 모범 동맹이라고 칭했습니다. 미국의 방위비 분담 요구에 부응했기 때문인데, 모범 동맹국은 특혜를 받을 것이라고 언급했습니다.



유덕기 기자의 보도입니다.



피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 한국처럼 자기방어를 더 책임지는 "모범 동맹"에는 혜택을 줄 것이고 국방비를 늘리지 않는 동맹에는 불이익이 갈 것을 시사했습니다.



헤그세스 장관은 현지시간으로 어제(6일) 미국 캘리포니아주에서 열린 레이건 국방포럼에서 이스라엘, 한국, 폴란드 등 미국의 국방 지출 확대 요구에 부응한 국가들을 "모범 동맹들"로 칭했습니다.



모범 동맹들은 미국으로부터 특혜를 받을 것이라고 강조했습니다.



특히 "한국은 국내총생산 GDP의 3.5%를 핵심 군사 지출에 쓰고, 재래식 방위에서 주도적인 역할을 맡기로 약속했다"고 덧붙이기기도 했습니다.



트럼프 행정부는 전날 국가안보전략 NSS을 공개했는데, 여기엔 집단 방위 기여도가 높은 동맹에는 상업적 우대와 기술 공유 등 특혜를 제공하겠다는 내용이 명시됐습니다.



헤그세스 장관은 국방비를 늘리지 않는 동맹들에 대해선 "결과를 감당해야 할 것"이라고 경고했습니다.



동맹들이 미국에만 의존하지 말고 더 나서야 한다면서 "더 이상 무임승차를 용납하지 않겠다"고도 말했습니다.



이 자리에서 헤그세스 장관은 중국과의 관계에 대해선 "안정적인 평화, 공정한 무역, 존중하는 관계를 추구한다"고 밝혔습니다.



트럼프 행정부의 중국과의 관계는 "지배가 아니라 세력 균형"을 목표로 하고 있다며 "불필요하게 대립하지는 않을 것"이라고 설명했습니다.



미 국방부는 중국군과 "더 폭넓은 군 대 군 소통"을 추진하고 있다고도 덧붙였습니다.



(영상편집 : 김종미)