뉴스

미 국방 "한국은 모범동맹…특혜 받을 것"

유덕기 기자
작성 2025.12.07 12:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

피트 헤그세스 미 국방부 장관이 한국을 모범 동맹이라고 칭했습니다. 미국의 방위비 분담 요구에 부응했기 때문인데, 모범 동맹국은 특혜를 받을 것이라고 언급했습니다.

유덕기 기자의 보도입니다.

<기자>

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 한국처럼 자기방어를 더 책임지는 "모범 동맹"에는 혜택을 줄 것이고 국방비를 늘리지 않는 동맹에는 불이익이 갈 것을 시사했습니다.

헤그세스 장관은 현지시간으로 어제(6일) 미국 캘리포니아주에서 열린 레이건 국방포럼에서 이스라엘, 한국, 폴란드 등 미국의 국방 지출 확대 요구에 부응한 국가들을 "모범 동맹들"로 칭했습니다.

모범 동맹들은 미국으로부터 특혜를 받을 것이라고 강조했습니다.

특히 "한국은 국내총생산 GDP의 3.5%를 핵심 군사 지출에 쓰고, 재래식 방위에서 주도적인 역할을 맡기로 약속했다"고 덧붙이기기도 했습니다.

트럼프 행정부는 전날 국가안보전략 NSS을 공개했는데, 여기엔 집단 방위 기여도가 높은 동맹에는 상업적 우대와 기술 공유 등 특혜를 제공하겠다는 내용이 명시됐습니다.

헤그세스 장관은 국방비를 늘리지 않는 동맹들에 대해선 "결과를 감당해야 할 것"이라고 경고했습니다.

동맹들이 미국에만 의존하지 말고 더 나서야 한다면서 "더 이상 무임승차를 용납하지 않겠다"고도 말했습니다.

이 자리에서 헤그세스 장관은 중국과의 관계에 대해선 "안정적인 평화, 공정한 무역, 존중하는 관계를 추구한다"고 밝혔습니다.

트럼프 행정부의 중국과의 관계는 "지배가 아니라 세력 균형"을 목표로 하고 있다며 "불필요하게 대립하지는 않을 것"이라고 설명했습니다.

미 국방부는 중국군과 "더 폭넓은 군 대 군 소통"을 추진하고 있다고도 덧붙였습니다.

(영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지