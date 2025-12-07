쿠팡, '유출'로 수정 공지…"고객센터 번호 확인해야"

대규모 개인정보 유출 사건과 관련해 쿠팡이 정부의 지시에 따라 수정 공지를 내놨습니다.



쿠팡은 오늘(7일) 공지문을 통해 "고객님의 개인정보가 유출되는 사고가 발생한 바 있다"며 "새로운 유출 사고는 없었으며, 앞서 11월 29일부터 안내해 드린 개인정보 유출 사고에 대해 사칭, 피싱 등 추가피해 예방을 위한 주의사항을 안내해 드리는 것"이라고 밝혔습니다.



공지문에서 쿠팡은 "현재까지 고객님의 카드 또는 계좌번호 등 결제정보, 비밀번호 등 로그인 관련 정보, 개인통관부호는 유출이 없었음을 수차례 확인했다"고 전했습니다.



"경찰청에서는 현재까지 전수조사를 통해 쿠팡에서 유출된 정보를 이용한 2차 피해 의심 사례는 발견되지 않았다고 발표했다"는 설명도 덧붙였습니다.



앞서 쿠팡은 3천 370만 명의 개인정보가 유출되는 사고에도 불구하고, 정보 주체에게는 '유출'이 아닌 '노출'로 통지해 개인정보보호위원회로부터 시정 조치를 요구받았습니다.



피해 예방에 대한 방법도 소개했습니다.



쿠팡은 "전화나 문자로 앱 설치를 요구하지 않는다"며 "사기범들이 스미싱·피싱 문자로 '쿠팡'을 사칭할 수 있으니 출처가 불분명한 링크는 절대 클릭하지 말고, 해당 문자는 삭제해 달라"고 당부했습니다.



이어 "의심스러운 전화·문자메시지는 112 또는 금융감독원에 신고하기를 바란다"며 "'금융거래 안심차단 서비스' 이용을 권장하고, 쿠팡 공식 고객센터가 발송하는 문자 메시지인지 확인해 달라"고 강조했습니다.



고객센터의 전화번호는 '쿠팡 고객센터'(1577-7011), '쿠팡 개인정보보호센터'(1660-3733), '쿠팡이츠'(1670-9827), '쿠팡페이'(1670-9892), '쿠팡플레이'(1600-9800) 등입니다.



쿠팡에 따르면 고객이 주문 이후 받는 '배송완료' 문자 메시지는 쿠팡 고객센터 전화번호로만 발송되고, 단축 링크(http://coupa.ng)가 제공됩니다.



특히 쿠팡의 배송기사는 배송 또는 회수와 관련해 주소지 진입이 어렵거나 회수할 상품이 없는 등 예외적 사항을 제외하고는 직접 전화하거나 문자를 보내지 않는다고 강조했습니다.



만약 쿠팡 배송지 주소록에 공동주택·공동현관 출입번호를 입력했다면 변경을 권장했습니다.