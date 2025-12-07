셰플러, 히어로 월드 챌린지 3R 2위…선두 슈트라카와 1타 차

▲ 스코티 셰플러

남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 '황제' 타이거 우즈(이상 미국)가 주최하는 이벤트 대회 히어로 월드 챌린지(총상금 500만 달러) 3연패 도전을 이어갔습니다.셰플러는 7일(한국시간) 바하마의 올버니 골프코스(파72·7천449야드)에서 열린 대회 2라운드에서 이글 하나와 버디 8개, 보기 3개를 묶어 7언더파 65타를 쳤습니다.중간 합계 16언더파 200타를 기록한 셰플러는 전날 6위에서 2위로 올라섰습니다.히어로 월드 챌린지는 미국프로골프(PGA) 투어 정규 대회는 아니지만 세계 랭킹 포인트가 걸려 있는 이벤트로, 톱 랭커 20명만 출전해 나흘간 경기합니다.셰플러는 2023년과 지난해에 이어 3년 연속 우승을 노리고 있습니다.2000년 창설된 이 대회에서 3회 이상 우승한 선수는 2001년과 2004년, 2006년, 2007년, 2011년 정상에 오른 주최자 우즈가 유일합니다.셰플러는 3라운드까지 단독 선두에 오른 제프 슈트라카(오스트리아·17언더파 199타)와 단 한 타 차로, 우즈도 이룬 적 없는 3연패에 충분히 도전할 만합니다.이날 셰플러는 3번 홀(파5)에서 투온에 성공한 뒤 6ｍ 남짓한 이글 퍼트를 넣는 등 전반에 5타를 줄여 기세를 올렸습니다.후반엔 두 타를 줄였으나 16번 홀(파4)과 18번 홀(파4)에서 보기를 내 뒷심이 다소 아쉬웠습니다.세계랭킹 15위로 올해 PGA 투어에서 2승을 거둔 슈트라카는 이날만 8언더파를 몰아치며 단독 선두 자리를 꿰찼습니다.슈트라카는 2023년 이 대회에서 셰플러에 이어 준우승한 바 있습니다.2라운드 선두였던 2016년 우승자 마쓰야마 히데키(일본)는 4타를 줄였으나 알렉스 노렌(스웨덴)과 공동 3위(14언더파 202타)로 내려앉았고, 윈덤 클라크와 J.J. 스펀(이상 미국)이 공동 5위(13언더파 203타)를 달렸습니다.이번 대회엔 주최자이자 최다 우승자인 우즈는 허리 수술 여파로 불참했고, 한국 선수도 출전하지 않았습니다.(사진=게티이미지코리아)