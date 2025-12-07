유럽 전기차 판매 10개월만에 2백만대 돌파…역대 최다 전망

▲ 수출 대기 중인 전기차

유럽의 전기차 판매량이 올해 들어 10개월 만에 200만 대를 돌파하며 연간 최대 판매량을 기록할 것으로 보입니다.현대차·기아 등 글로벌 브랜드들은 미국 대신 전기차 최대 판매지역으로 떠오른 유럽을 겨냥해 맞춤형 전략을 쏟아내며 전동화 전환 속도를 올리고 있습니다.유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 올해 1∼10월 유럽에서 판매된 전기차는 지난해 동기 대비 26.2% 증가한 202만 2천173대를 기록하며 10개월 만에 2백만 대를 돌파했습니다.이는 역대 가장 빠른 판매 속도로, 올해 유럽의 전기차 판매량은 사상 최대를 기록할 것이 유력시됩니다.유럽 연간 전기차 판매량은 2023년 201만 8천885대로 처음 2백만 대를 넘었으나 2024년 캐즘(일시적 수요둔화)으로 199만 3천102대로 감소한 바 있습니다.국가별로는 독일(43만 4천627대), 영국(38만 6천244대), 프랑스(25만 418대) 등의 순으로 전기차가 많이 팔렸습니다.유럽 전기차 판매량에서 해당 기간 세 국가가 차지하는 비중은 53%로 절반 이상을 차지했습니다.유럽연합(EU)은 2035년부터 신차 탄소 배출량을 100% 감축해 사실상 내연기관 자동차 판매를 금지하기로 했고, 글로벌 자동차 브랜드들이 이를 겨냥해 전기차 출시를 강화하는 등 맞춤형 전략을 펼치고 있습니다.최근 유럽에서 판매 부진을 겪고 있는 테슬라가 주력 모델인 모델3와 모델Y 외에 가격을 낮춘 모델 Y 저가형 버전을 출시한 것이 대표적 예다.또 중국 완성차 업계가 내수 시장의 공급 과잉을 해결하기 위해 가성비 전기차를 필두로 유럽에 진출하고 있는 점도 전기차 판매량 증가에 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.BYD(비야디)는 헝가리, 튀르키예 등에 생산 거점을 건설해 현지 생산을 늘려 EU가 중국산 전기차에 부과한 45.3%의 관세 리스크를 낮춘다는 전략이며, 체리자동차는 스페인 바르셀로나 인근에 조립공장을 구축 중입니다.폭스바겐, 르노 등 유럽 완성차 업체들도 대중화 모델을 잇달아 출시하며 안방 사수에 나섰습니다.특히 자동차 최대 시장인 미국에서 세액공제 종료 여파로 지난 10월 전기차 판매량이 57% 급감한 6만 4천대에 그치면서 유럽은 전동화 전환을 꾀하고 있는 완성차 브랜드들의 주요 타깃 시장이 되고 있습니다.현대차·기아도 현재 14종의 전기차를 유럽에 판매 중입니다.이중 전동화 플랫폼 E-GMP 기반의 전용 전기차가 10종으로 과반을 차지합니다.현대차(제네시스 제외)와 기아도 유럽에서 2014년부터 전기차 판매를 시작했고 올해 1∼10월 현대차는 6만 6천747대, 기아는 8만 6천414대의 누적 판매량을 기록 중입니다.현대차·기아 전용 전기차의 판매량도 올해 1∼10월 9만 9천777대로 지난해 같은 기간(5만 1천164대)보다 95% 증가하며 10만 대 돌파를 목전에 두고 있습니다.자동차업계 관계자는 "유럽의 강력한 전기차 드라이브로 전동화 전환 속도가 점차 빨라지고 있다"며 "유럽 전기차 시장을 선도하기 위한 글로벌 자동차 브랜드 간 경쟁이 한층 치열해질 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)