석유류 물가 3년 만에 상승세…새해 유류세 인하 연장 무게

올해 들어 11월까지 석유류 물가가 3년 만에 상승세를 나타냈습니다.생계비 부담 우려가 커지면서 정부의 유류세 한시 인하 조치가 새해에도 추가 연장되는 방안에 무게가 실리고 있습니다.국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 1∼11월 석유류 소비자물가는 작년 동기 대비 2.1% 상승했습니다.3년 만에 가장 높은 수준입니다.같은 기간 기준 석유류 물가는 2022년 우크라이나 전쟁 여파로 23.7% 급등한 뒤 2023년(-11.6%)과 지난해(-1.3%) 연속 하락하다가 올해 상승 전환했습니다.품목별로 휘발유 물가가 작년 동기보다 1.7% 올랐습니다.2022년 15.3%에서 2023년(-10.2%) 하락 전환한 뒤 작년(-0.1%)까지 내림세를 기록했지만 올해 다시 상승했습니다.경유도 2023년(-15.2%)과 작년(-3.8%)의 하락세에서 올해(2.7%) 상승 전환했습니다.자동차용 LPG 물가는 5.8% 올라 상승 폭이 컸습니다.작년(3.7%)에 이어 2년째 올랐으며 상승률은 더 높아졌습니다.데이터처는 원/달러 환율 상승세와 유류세 인하 단계적 축소를 최근의 석유류 물가 상승 요인으로 꼽고 있습니다.정부는 지난달 1일부터 휘발유 인하율은 10%에서 7%로, 경유·액화석유가스(LPG)부탄 인하율은 15%에서 10%로 조정했습니다.ℓ당 휘발유, 경유 가격이 각각 25원, 29원 오르는 영향을 미쳤습니다.국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격은 6주 연속 동반 상승하고 있습니다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 12월 첫째 주(11월 30일∼12월 4일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전주보다 ℓ당 1.7원 오른 1천746.7원이었습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 2.5원 오른 1천662.9원을 기록했습니다.휘발유·경유 등은 생계, 물류·운송, 서비스업 전반과 직결된 생활 필수 품목으로 꼽힙니다.석유류 가격은 소비자 물가 전체에 미치는 영향도 큽니다.소비자물가 지수 가중치(1천)에서 휘발유와 경유가 각각 24.1, 16.3을 차지해 큰 편입니다.이 때문에 물가 안정과 재정 여력을 동시에 고려해야 하는 정부도 새해 유류세 기조를 신중하게 고민하고 있습니다.관계부처에 따르면 기획재정부는 유가, 환율, 물가 등 변수를 고려해 이르면 이달 중순 유류세 한시적 인하 조치의 연장 여부를 결정할 예정입니다.현재 유류세는 2021년 말 이후 18차례에 걸쳐 한시 인하 상태를 유지하고 있습니다.정부는 올해 말까지 2개월 더 연장하면서 인하율을 일부 축소하는 '단계적 환원' 방식을 택했습니다.그러나 최근 1,400원대 후반의 고환율이 고착하고 국제 휘발유 가격도 오르면서 새해 전면 종료는 쉽지 않은 상황입니다.휘발유·경유 가격이 인하 조치 종료 직후 일시에 오를 경우 내년 소비자물가 경로에 상승 압력이 높습니다.이에 정부가 현재의 인하 조치를 연장할 가능성이 크다는 전망이 나옵니다.다만 일각에서는 석유류 가격이 시장 요인을 충분히 반영하지 못한 채 정부 정책으로 오랜 기간 억제돼 왔다는 의견도 제기됩니다.정부 관계자는 "시장 상황을 모니터링하고 있다"며 "현재로선 결정된 바는 없다"고 말했습니다.