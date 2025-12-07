'양민혁 선발' 포츠머스 경기, 응급 상황으로 취소…관중 사망

▲ 관중의 사망 소식 알린 찰턴

측면 공격수 양민혁이 속한 잉글랜드 2부 챔피언십 포츠머스FC의 원정 경기가 관중석에서 발생한 응급 상황으로 취소됐습니다.포츠머스는 오늘 영국 런던의 더밸리에서 찰턴 애슬레틱과 2025-2026 챔피언십 19라운드 원정 경기에 나섰습니다.양민혁이 리그에서 6경기 만에 선발 기회를 얻은 가운데 시작된 경기는 0대 0이던 약 12분 만에 중단됐습니다.찰턴의 팬 한 명이 관중석에서 응급 처치를 받아야 하는 상황이 발생했기 때문입니다.그라운드에서 대기하던 선수들은 주심의 지시로 라커룸으로 들어갔고, 약 한 시간 뒤 경기 취소가 결정됐습니다.찰턴 구단은 이후 낸 성명에서 "오늘 더밸리에서 열린 포츠머스와의 경기에서 서포터 한 명이 응급 의료 상황으로 사망했다는 소식을 전하게 돼 깊은 슬픔에 잠겼다"고 밝혔습니다.포츠머스 구단도 "오늘 경기에서 찰턴 서포터가 세상을 떠났다는 소식에 큰 슬픔을 느낀다. 어려운 시기를 겪고 있을 유가족과 친구들에게 깊은 애도를 표한다"는 성명을 냈습니다.영국 토크스포츠는 "작고한 팬은 관중석에서 심폐소생술(CPR)을 받은 뒤 들것에 실려 병원에 이송된 것으로 파악된다"고 보도했습니다.찰턴 구단은 경기 일정 변경에 대한 자세한 내용은 추후 공지될 거라고 전했습니다.한편 이날 스토크시티의 배준호는 2선의 중앙에 배치돼 풀타임을 소화했으나 팀은 셰필드와의 원정 경기에서 4대 0으로 졌습니다.스토크시티는 6위(승점 30), 셰필드는 18위(승점 22)에 올랐습니다.미드필더 백승호가 풀타임을 뛴 버밍엄시티는 사우샘프턴에 3대 1로 졌습니다.버밍엄시티는 8위(승점 28), 사우샘프턴은 11위(승점 27)입니다.스완지시티의 측면 공격수 엄지성은 옥스퍼드 유나이티드와의 홈경기에 선발로 나서서 후반 35분 애덤 아이다로 교체될 때까지 뛰며 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.스완지시티는 챔피언십 24개 팀 중 20위(승점 20), 옥스퍼드는 21위(승점 18)에 자리했습니다.(사진=구단 엑스(X) 캡처, 연합뉴스)