저소득층 근로소득 5년만에↓…양극화 속 생계형 물가 타격 우려

▲ 통장

소득 양극화가 심화하는 가운데 지난해 저소득층의 근로소득이 5년 만에 뒷걸음질 쳤습니다.고환율발(發) 인플레이션까지 겹치면 생계형 지출 비중이 40%에 달하는 저소득층의 부담이 클 것으로 우려됩니다.국가데이터처(옛 통계청) 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 소득 하위 20%(1분위) 가구의 평균 근로소득은 401만원으로 1년 전보다 1.3% 감소했습니다.하위 20%의 근로소득이 줄어든 것은 2019년 이후 처음입니다.전반적으로 경기가 어려운 데다가 저소득층이 많이 종사하는 임시·일용직 일자리의 취업 여건이 악화한 영향으로 풀이됩니다.소득 상위 20%(5분위) 가구의 평균 근로소득은 1억 2천6만 원으로 3.7% 늘었습니다.1년 전(5.1%)보다는 상승 폭이 둔화했지만 증가세를 유지했습니다.상위 20%의 근로소득은 2017년 관련 통계 작성 이래 꾸준히 증가했습니다.지난해 상·하위 근로소득 격차는 약 30배에 달했습니다.이 격차는 2019년 33.7배까지 벌어졌다가 2022년 28.0배로 좁혀졌으나 2023년부터 2년 연속으로 확대됐습니다.근로·재산·사업·이전소득 등을 모두 합친 전체 소득에서도 양극화 심화가 확인됩니다.데이터처의 2025년 가계금융복지조사 결과에 따르면 소득 상위 20% 가구의 소득 증가율은 4.4%로 분위별 가구 중 유일하게 평균 가구 소득 증가율(3.4%)을 웃돌았습니다.자산 격차도 커지고 있습니다.지난 3월 말 기준 소득 상위 20%의 부채를 포함한 평균 자산은 13억 3천651만 원으로, 하위 20%(1억 5천913만 원)의 8.4배 수준이었습니다.지난해(7.3배)보다 격차가 벌어졌습니다.또, 자산 상위 20% 가구의 평균 자산은 17억 7천615만 원으로 하위 20% 가구의 평균 자산 2천588만 원의 68.6배에 이릅니다.