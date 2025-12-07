트럼프 미국 대통령 "클레먼스, MLB 명예의 전당 입성해야"

▲ 로저 클레먼스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국프로야구 메이저리그(MLB) '현대야구 시대위원회' 투표로 명예의 전당 입성을 노리는 로저 클레먼스에게 강력한 응원 메시지를 보냈습니다.트럼프 대통령은 오늘 SNS에 "명예의 전당 유권자들은 클레먼스에게 투표하는 옳은 일을 해야 한다"며 "역대 최고 투수 중 한 명으로 꼽히는 클레먼스가 명예의 전당에 입회하지 못한 건, 소문과 조롱 때문"이라고 주장했습니다.클레멘스는 미국야구기자협회(BBWAA) 투표에서 10년 동안(2013∼2022년) 명예의 전당 헌액 기준인 득표율 75%를 밑돌았습니다.MLB 명예의 전당은 BBWAA 투표에서 선택받지 못한 '현대시대 야구선수'(1980년 이후 활약한 선수)를 위해 3년마다 위원회를 구성해 명예의 전당 입회 투표 대상자를 선정합니다.올해에는 클레먼스, 배리 본즈, 카를로스 델가도, 제프 켄트, 돈 매팅리, 데일 머피, 게리 셰필드, 페르난도 발렌수엘라 8명이 현대야구 시대위원회의 선택을 받았습니다.16명으로 구성한 선정 위원단 투표에서 득표율 75%를 넘기면 내년 7월 뉴욕주 쿠퍼스 타운에 있는 명예의 전당에 입성합니다.올해 현대야구 시대위원회 투표 결과는 8일에 공개합니다.'로켓맨' 클레먼스는 통산 354승 184패, 평균자책점 3.12, 4천672 탈삼진을 기록한 전설적인 투수입니다.MLB 최다인 7번의 사이영상을 수상하기도 했습니다.하지만, 현역 시절 '약물 추문'에 시달렸던 터라 명예의 전당 기자단 투표에서는 철저히 외면당했습니다.클레먼스는 경기력향상물질(PED) 사용 혐의를 부인했고, 2012년 6월에는 'PED 사용 혐의를 부인하며 의회를 방해하고 위증했다는 혐의'에 대해 무죄 판결을 받았습니다.트럼프 대통령은 "클레먼스는 금지약물 양성 반응을 보인 적이 없다. (버락) 오바마 행정부 법무부가 스테로이드를 복용했다는 혐의로 그를 기소했을 때 약물 복용을 부인한 클레먼스는 모든 혐의에 대해 무죄 판결도 받았다"고 강조하며 "300승 이상을 거둔 투수 중 유일하게 클레먼스만 명예의 전당에 입회하지 못했다. MLB 커미셔너는 모든 권한을 이용해 클레먼스를 명예의 전당에 헌액해야 한다"고 썼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)