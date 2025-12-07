'김민재 풀타임' 뮌헨, 슈투트가르트 5대 0 완파…케인 해트트릭

▲ 슈투트가르트와의 경기에 출전한 김민재(왼쪽)

국가대표 수비수 김민재가 풀타임 활약을 펼친 가운데 소속팀 독일 프로축구 바이에른 뮌헨이 슈투트가르트를 완파하고 분데스리가 개막 무패 행진을 13경기로 늘렸습니다.뮌헨은 오늘 독일 슈투트가르트의 MHP아레나에서 열린 2025-2026 분데스리가 13라운드 원정 경기에서 슈투트가르트를 5대 0으로 제압했습니다.최근 3연승을 포함해 이번 시즌 분데스리가 개막 이후 12승 1무의 압도적인 경기력을 뽐내는 뮌헨은 승점 37로 선두를 굳게 지켰습니다.2위 라이프치히(승점 29)에는 승점 8차로 앞서 있습니다.슈투트가르트는 승점 22로 6위에 이름을 올렸습니다.김민재는 뮌헨의 센터백으로 선발 출전해 경기가 끝날 때까지 그라운드를 지키며 무실점 완승에 힘을 보탰습니다.김민재가 리그 경기에서 풀타임을 뛴 건 지난달 초 레버쿠젠과의 9라운드 이후 4경기 만입니다.다요 우파메카노와 중앙 수비진을 이룬 김민재는 후반 막바지엔 우파메카노 대신 투입된 일본 수비수 이토 히로키와 호흡을 맞췄습니다.전반 11분 콘라트 라이머의 선제 결승 골로 앞서간 뮌헨은 벤치에서 시작한 골잡이 해리 케인이 후반 15분 교체로 투입된 뒤 후반 21분 중거리포로 골문을 열며 도망가기 시작했습니다.후반 33분 요시프 스타니시치의 추가 골로 사실상 승부가 갈렸고, 후반 37분엔 상대 핸드볼 파울에 따른 페널티킥을 케인이 차 넣으며 뮌헨은 4골 차로 달아났습니다.후반 43분 마이클 올리세의 크로스에 발을 갖다 대 골 그물을 흔들며 해트트릭을 완성한 케인은 이번 시즌 리그 15∼17호 골을 폭발, 분데스리가 득점 선두를 질주했습니다. 2위는 8골의 요나탄 부르카르트(프랑크푸르트)입니다.우니온 베를린의 정우영은 볼프스부르크와의 원정 경기에 선발 공격수로 출전해 후반 12분까지 뛰고 올리버 부르케로 교체됐습니다.이번 시즌 교체로 주로 나서는 정우영은 최근 리그 2경기에선 선발 기회를 얻었으나 공격 포인트는 작성하지 못했습니다.우니온 베를린은 볼프스부르크에 1-3으로 져 리그 2연패를 당하며 12위(승점 15)에 자리했습니다.볼프스부르크는 14위(승점 12)로 올라섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)