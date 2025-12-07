홍명보호 월드컵 조별리그 경기, 한국시간 오전 10∼11시 시작

▲ 홍명보 대한민국 축구대표팀 감독

한국 축구 국가대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 경기가 한국시간으로 오전 10시∼11시에 킥오프 합니다.국제축구연맹(FIFA)은 오늘 북중미 월드컵 조별리그 경기 시간을 발표했습니다.전날 미국 워싱턴 DC의 케네디 센터에서 열린 조 추첨식에서 각 조 편성과 대진이 결정됐고, 각 경기의 시간과 장소는 이날 공개됐습니다.한국은 북중미 월드컵 조별리그에서 멕시코와 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) 패스D 승자와 A조에 편성됐습니다.우리나라는 조별리그 3경기 모두 멕시코에서 치르며, 경기는 우리나라 시간으로 오전 10시∼11시에 시작합니다.1차전은 아직 결정되지 않은 유럽 PO 패스D의 승자와의 대결로, 내년 6월 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움에서 개최됩니다.미국, 캐나다와 더불어 공동 개최국 중 한 곳인 멕시코와의 2차전은 6월 19일 오전 10시 마찬가지로 과달라하라 아크론 스타디움에서 열립니다.남아프리카공화국과의 최종 3차전은 6월 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 치릅니다.북중미 월드컵의 화려한 막을 올릴 개막전은 멕시코와 남아프리카공화국의 A조 경기로, 한국시간 6월 12일 오전 4시 멕시코시티의 아스테카 스타디움에서 펼쳐집니다.조별리그에서 '빅 매치'로 관심을 끄는 프랑스와 노르웨이의 I조 3차전은 6월 27일 오전 4시, 잉글랜드와 크로아티아의 L조 1차전은 18일 오전 5시 개최됩니다.이번 대회 중엔 FIFA 월드컵 사상 1천 번째 경기도 열립니다. 6월 20일 오후 1시에 벌어지는 튀니지와 일본의 조별리그 F조 2차전입니다.FIFA는 "현재 확정된 경기장과 시간 배정은 선수와 서포터의 복지 환경을 최적화하는 것과 동시에 전 세계 시청자들이 다양한 시간대에 걸쳐 경기를 시청할 수 있도록 하는 것을 목표로 했다"고 설명했습니다.이어 FIFA는 "FIFA (대륙 간) 및 유럽 PO가 진행되고 남은 6개 본선 출전국이 결정되는 내년 3월에 최종 버전의 일정이 확정될 것"이라고 덧붙였습니다.