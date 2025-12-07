뉴스

남아공 호스텔서 총기 난사…어린이 포함 12명 사망

박재현 기자
작성 2025.12.07 06:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

남아프리카공화국의 한 마을에서 총기 사건이 벌어져 어린이들을 포함해 12명이 숨졌습니다. 현지 경찰은 도주한 용의자 3명을 쫓고 있습니다.

박재현 기자입니다.

<기자>

남아프리카공화국 행정수도 프리토리아 근처의 한 마을.

현지시간 새벽 4시 반쯤, 이 마을 호스텔 내 불법 술집에 남성 3명이 총기를 난사해 12명이 숨지고 15명이 다쳤습니다.

[현지 경찰 : 3살 아이가 사망했습니다. 12살, 16살 피해자도 총격을 당해 사망했습니다.]

현지 경찰은 사건 1시간 반 뒤인 새벽 6시쯤 사건을 통보받았다며, 도주한 총격 피의자 3명을 쫓고 있다고 밝혔습니다.

[아틀란다 마태/남아공 경찰 대변인 : 사람들이 모여 술을 마시고 있는 호스텔 내부 술집에서 3명의 피의자가 접근해 총기를 난사했고….]

범행 동기는 알려지지 않았습니다.

경찰은 최근 셰빈 또는 타번이라고 불리는 불법 술집에서 총기 난사 사건이 집중됐다며, 올해 4월부터 9월까지 1만 개 이상의 불법 술집을 폐쇄했다고 밝혔습니다.

하지만 남아공에서는 주거지, 도로 등 불법 술집 외에도 총격 사고가 끊이지 않고 있습니다.

인구 6천300만 명 중 매년 약 2만 명이 살해될 정도로 살인 사건이 빈번한데, 이 중 3분의 1 가량은 총기에 의한 사망으로 분류됩니다.

남아공에서는 등록된 총기 300만 정보다 더 많은 불법 총기가 유통되고 있는 것으로 알려졌습니다.

(영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지