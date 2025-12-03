홀란, EPL 111경기 만에 100골… 최소 경기 신기록

▲ 헤딩 시도하는 맨체스터 시티 홀란

잉글랜드 프로축구 맨체스터 시티의 '괴물 골잡이' 엘링 홀란(25·노르웨이)이 최소 경기 100골 신기록을 세웠습니다.홀란은 3일 오전(한국 시간) 영국 런던 크레이븐 코티지에서 열린 2025-2026 EPL 14라운드 풀럼과 원정 경기에 선발 출전해 1골 2도움을 올리며 맨시티가 난타전 끝에 5-4로 이기는 데 큰 힘을 보탰습니다.특히 홀란은 0-0으로 맞선 전반 17분 제레미 도쿠의 크로스를 이어받아 페널티지역 중앙에서 왼발 슛으로 골문 가운데 상단에 꽂으면서 새 역사의 주인공이 됐습니다.홀란이 이번 시즌 EPL 14경기에서 기록한 15호 골이자 리그 통산 100호 골입니다.홀란은 EPL 통산 111경기 만에 100골을 채우며 앨런 시어러가 124경기 만에 밟은 100골 고지를 13경기나 앞당기며 신기록을 세웠습니다.EPL 통산 최다 골 기록을 보유한 시어러(260골)가 124경기 만에 밟은 100골 고지를 13경기나 앞서 오르며 신기록을 세웠습니다.홀란은 독일 분데스리가의 보루시아 도르트문트에서 활약하다 2022년 6월 맨시티와 5년 계약을 하고 EPL 무대에 올랐습니다.이후 EPL 데뷔전이었던 2022년 8월 웨스트햄 유나이티드전에서 두 골을 넣은 것을 시작으로 무시무시한 득점력을 뽐내면서 결국 'EPL 최소 경기 100골'이라는 대기록을 작성했습니다.EPL에 따르면 홀란은 경기 후 "물론 자랑스러운 순간이었다"면서 "100골 클럽에 가입한 것은 큰 의미가 있는 것이고, 이렇게 빨리해냈다는 것은 정말 놀랍다. 자랑스럽고 기쁘다"고 소감을 밝혔습니다.하지만 최근 리그 2경기를 포함한 공식전 3경기 연속 무득점에서 벗어난 홀란은 "해트트릭을 해야 했다. 훈련이 더 필요하다"며 자세를 낮췄습니다.홀란은 선제골에 이어 전반 37분 티자니 라인더르스의 추가 골을 도왔습니다.3-1로 앞서던 후반 3분에는 필 포든의 이날 두 번째 득점도 어시스트했습니다.맨시티는 후반 9분 상대 미드필더 산데르 베르게의 자책골로 5-1로 달아났습니다.이후 후반 12분 알렉스 이워비의 만회 골에 이어 사물엘 추쿠에제에게 후반 27분과 후반 33분 연속골을 내줘 풀럼에 한 골 차까지 추격당했으나 끝까지 리드는 지켜냈습니다.맨시티는 이날 승리로 승점 28(9승 1무 4패)을 쌓아 아직 14라운드를 치르지 않은 선두 아스널(9승 3무 1패)을 승점 2차로 쫓아갔습니다.풀럼은 승점 17(5승 2무 7패)로 20개 팀 중 15위에 머물렀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)