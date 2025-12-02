"전 EU 외교수장, 부패 혐의로 구금"

▲ 페데리카 모게리니 전 유럽연합 외교안보 고위 대표

페데리카 모게리니 전 유럽연합 외교안보 고위 대표가 EU 자금이 지원되는 외교관 양성 프로그램과 관련한 부패 혐의에 연루돼 구금됐다고 현지시간 2일, 외신들이 보도했습니다.EU 행정부 격인 집행위원회와 유럽검찰청(EPPO)은 벨기에 경찰이 EU 외교부 격인 대외관계청(EEAS)의 브뤼셀 본부, 브뤼헤에 있는 유럽 대학, 용의자 자택 등을 압수수색했고 3명이 체포됐다고 확인했습니다.이탈리아 외무장관 출신의 모게리니 전 고위 대표는 지난 2014년부터 5년간 EU 외교안보 고위 대표로 EU 외교 정책을 총괄했습니다.검찰은 지난 2021년부터 그 이듬해까지 EU 회원국의 저연차 외교관을 위한 9개월간의 훈련을 제공하는 프로그램 입찰 과정에서 부정이 있었다는 의혹이 존재한다고 밝혔습니다.수사 대상이 된 프로그램은 유럽 대학이 EEAS에서 수주한 것으로, 입찰 과정이 유럽 대학에 유리하게 맞춰졌는지가 수사의 초점이 될 것이라고 로이터 통신은 보도했습니다.(사진=게티이미지코리아)