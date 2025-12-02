"중국, 희토류 자석 수출 절차 간소화…공급 확대 전망"

▲ 중국 장시성의 희토류 광산

중국이 희토류 영구자석 등의 수출 허가 절차를 간소화했으며, 관련 기업들이 이를 통해 첫 허가를 받았다고 로이터통신이 2일 보도했습니다.이에 따르면 희토류 영구자석 업체인 JL MAG는 모든 고객에 대한 수출 허가를 받았으며 닝보 윈성과 베이징 중커산환 하이테크도 일부 고객에 대한 수출 허가를 받았습니다.세 기업은 모두 유럽 또는 미주 지역 자동차 산업에 관련 품목을 공급하고 있으며 이번 조치로 수출 선적이 가속화될 것으로 보입니다.세 기업과 중국 상무부가 관련 질의에 대해 답변하지 않은 가운데 소식통들은 사안의 민감성 때문에 익명을 요구했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 10월 말 부산 정상회담을 통해 희토류 수출 강화 통제 조치를 유예하기로 한 뒤 중국이 희토류 수출에서 간소화된 절차를 새로 도입하기로 한 바 있다고 로이터는 짚었습니다.그러면서 기존의 허가 체계를 보완하는 이번 조치를 통해 앞으로 1년간 훨씬 더 큰 규모의 수출이 허용될 것이라고 로이터는 덧붙였습니다.소식통은 현재 대형 기업들만 수출 허가를 신청할 자격이 있는데, 간소화 절차가 정착되면 신청 자격이 확대될 것이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)