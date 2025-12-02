두려움 속에서도 자리 지켰다…국회 불 밝히고 기록까지

<앵커>



12·3 계엄 1주년을 하루 앞두고, 계엄의 밤을 정반대 입장에서 맞았던 사람들을 이야기를 전하고자 합니다. 화면 오른쪽은, 명령에 따라 국회에 들어섰던 계엄군입니다. 왼쪽으로는 무장한 군인들에 맞서 국회를 지켰던 국회 직원들입니다. 먼저 집으로 돌아가지 못할 수 있다는 두려움 속에서도, 저마다의 자리에서 용기와 헌신으로 맞섰던 국회 직원들의 그날 밤 이야기.



박재연 기자가 전하겠습니다.



<기자>



12·3 계엄의 밤, 경찰이 출입을 막고 무장한 군인들이 들이닥쳤던 그곳.



국회 본청의 1층부터 7층까지 수백 개의 사무실을 모두 찾아가 일일이 불을 켠 이가 있었습니다.



원은설 국회의장 정무비서관은 '미션'을 수행한 거였습니다.



[원은설/국회의장실 정무비서관 : (의장이) 은신한 곳만 환하게 켜져 있으면 안 된다. 국회 전체에 불을 다 켜라.]



국회의장이 머무는 곳에만 조명이 켜진다면, 위치가 노출돼 계엄군의 표적이 될 수 있고, 계엄 해제 의결 자체가 실패할 수 있겠다는 생각 때문이었습니다.



[원은설/국회의장실 정무비서관 : 복도부터 시작해서 온 방이 엄청 어두웠거든요. 계엄군이 왔을 때 여기서 누군가 일대일로 마주치거나 대적을 한다면 굉장히 위험한 상황이겠다. 무섭기는 했지만 만약에 실제로 마주쳤어도 멈추진 않지 않았을까.]



---



본회의장 전자투표 전광판을 관리하는 업무를 맡아온 김영해 주무관도 계엄 소식에 곧바로 국회로 달려갔습니다.



[김영해/국회사무처 주무관 : 뭔가 혹시 도움이 될 수 있지 않을까…. '본회의 투표할 수 있는 준비부터 하자'라는 생각에.]



긴박한 상황에 의결 30분 전에야 전자투표 준비가 완료됐습니다.



'찬성 190인'.



계엄 해제 결의안이 가결되자 그제야 마음을 놨다고 합니다.



[김영해/국회사무처 주무관 : 저희가 가장 초조했었잖아요. 뭐 언제 (계엄군이) 저 문을 박차고 들어올지 모르니까….]



---



'계엄 해제'라는 역사적 순간은 누가 공식 기록으로 남겼을까.



그날을 회고하는 정현석 속기사의 표정은 담담하고, 단호합니다.



[정현석/국회사무처 주무관·속기사 : 보조 수단으로 녹음기를 좀 많이 챙겨갔었어요. 어떤 상황이 벌어질지 몰라서.]



가족들에게는 집에 돌아오지 못할 수도 있다고 미리 말해뒀다고 합니다.



[정현석/국회사무처 주무관·속기사 : (계엄 해제 후 귀가하니) 아들이 달려나와서 울면서 안아주더라고요. '아빠 고생했어. 와줘서 고마워' 이렇게.]



(영상취재 : 전경배·공진구, 영상편집 : 남 일)